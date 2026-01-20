Даже депутаты Сейма заподозрили, что с ценами в латвийских магазинах происходит что-то неладное

«Выводы Совета по конкуренции о сетях супермаркетов подтверждают подозрения, которые эксперты высказывали на протяжении многих лет, о возможном искусственном завышении цен на продукты питания или дискриминационной коммерческой практике. Использование экономической власти торговых сетей против латвийских предпринимателей и мелких фермеров, устанавливая для них более высокие договорные штрафы, чем для зарубежных поставщиков, подрывает нашу предпринимательскую среду и отрасль производства продуктов питания», —заявил председатель комиссии Гатис Лиепиньш.