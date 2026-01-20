Даже депутаты Сейма заподозрили, что с ценами в латвийских магазинах происходит что-то неладное
Депутаты Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям во вторник, 20 января, ознакомятся с выводами Совета по конкуренции о том, что в Латвии крупные торговые сети по-разному относятся к местным и зарубежным поставщикам товаров.
«Выводы Совета по конкуренции о сетях супермаркетов подтверждают подозрения, которые эксперты высказывали на протяжении многих лет, о возможном искусственном завышении цен на продукты питания или дискриминационной коммерческой практике. Использование экономической власти торговых сетей против латвийских предпринимателей и мелких фермеров, устанавливая для них более высокие договорные штрафы, чем для зарубежных поставщиков, подрывает нашу предпринимательскую среду и отрасль производства продуктов питания», —заявил председатель комиссии Гатис Лиепиньш.
Это также влияет на публичные расходы, поскольку существуют государственные инструменты поддержки местных производителей и фермеров, отмечает Лиепиньш. По его мнению, недобросовестная коммерческая практика торговых сетей негативно отражается на ценах в государственных закупках продуктов питания, а также в целом на жителях страны: выбирая латвийские продукты, люди, в том числе получатели пенсий и пособий, вынуждены необоснованно переплачивать.
На заседании комиссии Совет по конкуренции проинформирует о текущей ситуации в надзоре за розничной торговлей продуктами питания. От профильных министерств депутаты ожидают предложений о том, как обеспечить честную предпринимательскую среду, укрепить позиции наших производителей и мелких фермеров и добиться того, чтобы латвийские продукты в супермаркетах стоили дешевле.
