ФОТО, ВИДЕО: "Из темноты рождается самый яркий свет" - Латвию "накрыло" северное сияние

Поздно вечером в понедельник началась сильная геомагнитная буря, которая может продолжиться и во вторник. В это время над территорией Латвии, в том числе и в столице, было зафиксировано северное сияние.

В эти дни Землю затронула самая сильная за последние 20 лет геомагнитная буря, поэтому северное сияние наблюдается не только в северных регионах, но и значительно южнее, в том числе в средних широтах.

В социальных сетях многие жители Латвии поделились тем, как прошлой ночью выглядело небо. Большинство отмечают, что это было неописуемое ощущение — увидеть нечто настолько красивое.

Эксперты напоминают, что магнитные бури уровня G3 и G4 могут вызывать сбои в работе спутников, ухудшать точность GPS-навигации, увеличивать атмосферное сопротивление для космических аппаратов, а также создавать риски для электросетей.

