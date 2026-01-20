ФОТО, ВИДЕО: "Из темноты рождается самый яркий свет" - Латвию "накрыло" северное сияние
Поздно вечером в понедельник началась сильная геомагнитная буря, которая может продолжиться и во вторник. В это время над территорией Латвии, в том числе и в столице, было зафиксировано северное сияние.
В эти дни Землю затронула самая сильная за последние 20 лет геомагнитная буря, поэтому северное сияние наблюдается не только в северных регионах, но и значительно южнее, в том числе в средних широтах.
Skats uz ziemeļblāzmu caur miglu pic.twitter.com/GWRHyQAtDm— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) January 20, 2026
В социальных сетях многие жители Латвии поделились тем, как прошлой ночью выглядело небо. Большинство отмечают, что это было неописуемое ощущение — увидеть нечто настолько красивое.
Pārdaugavā šonakt skaisti! #ziemeļblāzma #aurora pic.twitter.com/2vj3MwZRy2— Inese Ebele (@IneseEbele) January 19, 2026
Ļoti skaista #ziemeļblāzma pic.twitter.com/Ozc1cKHLLn— Dainis Rudovics (@GovsDakters) January 19, 2026
Nu ja var izturēt, tad #ziemeļblāzma ir! pic.twitter.com/FuO7gq0trZ— StarSpace Redaktors (@StarSpaceLV) January 19, 2026
Эксперты напоминают, что магнитные бури уровня G3 и G4 могут вызывать сбои в работе спутников, ухудшать точность GPS-навигации, увеличивать атмосферное сопротивление для космических аппаратов, а также создавать риски для электросетей.