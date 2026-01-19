10 млрд евро лежат в банках: разрешат ли латвийцам забрать свои пенсионные накопления досрочно?

Тем не менее, несмотря на не самый удачный эстонский опыт, литовцы с этого года пошли на такой же шаг. Как в декабре заявил Латвийскому телевидению министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас, жителей Литвы не устраивало то, что второй уровень является обязательным, а также отдача от вложенных средств. Теперь у литовцев есть возможность в течение двух лет выйти из этой системы, забрав свои взносы.