Жилье и проезд за счет бюджета: самые крупные компенсации латвийских депутатов в ноябре
В ноябре 2025 года депутаты Сейма в общей сложности получили в виде компенсаций 27 075,66 евро. Больше всего компенсации использовали Янис Скрастиньш (JV), Рамона Петравича (LPV), Виктория Плешкане и Артурс Бутанс (NA), свидетельствует публично доступная информация.
На компенсации аренды жилья депутатам было выплачено в общей сложности 17 085,33 евро, а на компенсации транспортных расходов — 9990,33 евро.
Петравича получила в виде компенсаций 921,30 евро, Плешкане — 910,16 евро, Бутанс — 773,11 евро. Среди получивших самые крупные суммы также Янис Скрастиньш (JV) — 933,58 евро и Валдис Масловскис (ZZS) — 843,40 евро.
Самые большие компенсации аренды жилья в ноябре получил Улдис Аугулис (ZZS) — 900 евро, Лига Козловска (ZZS) — 800 евро, а также Лига Клявиня (ZZS) — 780 евро.
В свою очередь наибольшие компенсации транспортных расходов выплачены Виестурсу Зариньшу (JV) — 728,63 евро, Артурсу Бутансу (NA) — 554,50 евро и Илзе Индриксоне (NA) — 520 евро.
Депутаты могут получать единую компенсацию за аренду помещений и транспортные расходы, в том числе за использование общественного транспорта. «Потолок» компенсации (максимально возможный размер) определяется исходя из задекларированного места жительства депутата, при этом Сейм компенсирует только фактические расходы — в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации: например, в августе из 100 депутатов 58 не получали никаких компенсаций.
Допустимые размеры компенсаций на транспорт и аренду жилья рассчитываются путем применения к средней зарплате за позапрошлый год соответствующих коэффициентов, установленных законом — Регламентом Сейма.
Парламентариям компенсируют расходы, возникшие при исполнении депутатских полномочий. Система компенсаций создана для того, чтобы место жительства избранного депутата не влияло на его возможности выполнять депутатские обязанности: например, чтобы депутаты из более отдаленных регионов не оказывались в худшем положении по сравнению с рижанами.