Жилье и проезд за счет бюджета: самые крупные компенсации латвийских депутатов в ноябре

Депутаты могут получать единую компенсацию за аренду помещений и транспортные расходы, в том числе за использование общественного транспорта. «Потолок» компенсации (максимально возможный размер) определяется исходя из задекларированного места жительства депутата, при этом Сейм компенсирует только фактические расходы — в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации: например, в августе из 100 депутатов 58 не получали никаких компенсаций.