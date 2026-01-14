Всего 5% согласны на малое: латвийцы больше не считают пенсию ниже 1000 евро адекватной

Опрос показывает, что самые высокие ожидания по пенсии — у более молодых жителей: в возрастной группе 18–39 лет 59% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно как минимум 1500 евро в месяц. В то же время в группе 60–74 лет такого мнения придерживаются 42% респондентов, что свидетельствует о более осторожной оценке и осознании реальности по мере приближения к пенсионному возрасту или уже находясь на пенсии.