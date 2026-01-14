Актуальные правила и разъяснения VSAA о необлагаемом минимуме и подоходном налоге пенсионеров
Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъяснило, в каких случаях с пенсии удерживается подоходный налог и как применяется необлагаемый минимум пенсионера. Ключевая сумма — 1000 евро в месяц, от которой зависит, будет ли начисляться налог.
Необлагаемый минимум пенсионера составляет 12 000 евро в год, или 1000 евро в месяц. Это означает, что часть пенсии до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом с населения (IIN) 25,5 %.
VSAA применяет необлагаемый минимум пенсионера в размере 1000 евро в месяц к пенсиям лиц, которые:
- не работают, или
- работают, но не подали налоговую книжку заработной платы своему работодателю.
Если получатель пенсии в системе EDS Службы государственных доходов (VID) подал налоговую книжку заработной платы работодателю, необлагаемый минимум пенсионера делится: половина применяется к пенсии, выплачиваемой VSAA (500 евро, или 1/24 годового необлагаемого минимума пенсионера), а вторая половина — к заработной плате. Это означает, что к пенсии по выбору получателя применяется разделенный необлагаемый минимум в размере 500 евро, а не 1000 евро.
Если лицу полагаются налоговые льготы по IIN, они применяются по тому месту получения дохода, где подана налоговая книжка заработной платы. Помимо необлагаемого минимума, лицу могут полагаться следующие льготы по IIN:
- Лицам с инвалидностью: 1-я или 2-я группа инвалидности — 1848 евро в год (154 евро в месяц); 3-я группа инвалидности — 1440 евро в год (120 евро в месяц);
- Политически репрессированным лицам и участникам национального движения сопротивления — 1848 евро в год (154 евро в месяц);
- За находящееся на иждивении лицо — 250 евро в месяц.
При расчете IIN с пенсии VSAA учитывает как необлагаемый минимум пенсионера, так и налоговые льготы по IIN, если они лицу полагаются.
С той части пенсии, которая превышает необлагаемый минимум пенсионера и применимые льготы, удерживается IIN в размере 25,5 %.
Важно!
Если сумма пенсии за год не достигает 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не удерживается.
Пример: если до индексации пенсия была менее 1000 евро в месяц, а с октября после индексации превысила 1000 евро, но общий размер пенсии за год не превысил 12 000 евро, IIN не удерживался.
Однако с 1 января 2026 года, если пенсия в месяц превышает 1000 евро, с пенсии будет удерживаться IIN, поскольку превышен необлагаемый минимум пенсионера. Более подробную информацию с конкретными примерами смотрите здесь.