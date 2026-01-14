Актуальные правила и разъяснения VSAA о необлагаемом минимуме и подоходном налоге пенсионеров

Если получатель пенсии в системе EDS Службы государственных доходов (VID) подал налоговую книжку заработной платы работодателю, необлагаемый минимум пенсионера делится: половина применяется к пенсии, выплачиваемой VSAA (500 евро, или 1/24 годового необлагаемого минимума пенсионера), а вторая половина — к заработной плате. Это означает, что к пенсии по выбору получателя применяется разделенный необлагаемый минимум в размере 500 евро, а не 1000 евро.