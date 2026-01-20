Самые светлые три месяца в Латвии продлятся с 7 мая по 5 августа.
Солярная весна уже не за горами! Световой день в Латвии увеличился примерно на час
С начала зимнего солнцестояния - 21 декабря - продолжительность светового дня в Латвии увеличилась примерно на час, свидетельствуют данные на сайте timeanddate.com.
21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в 9:00 и закатилось в 15:43 - длина дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.
20 января солнце в Риге взошло в 8:43 и зайдет в 16:26 - длина дня составит семь часов и неполные 43 минуты.
Каждый следующий день будет на 3-4 минуты длиннее, а быстрее всего - почти на пять минут в день - продолжительность солнечного сияния будет увеличиваться в марте.
Начиная с 18 марта день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.
Уже 5 февраля начнется солярная весна, поскольку завершится самый темный квартал года. Самые светлые три месяца, или солярное лето, будут продолжаться с 7 мая по 5 августа.