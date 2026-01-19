Ждать ли нам морозов до -30 градусов? Метеоролог Том Брицис делает прогноз

«Днем по-прежнему будет холодно: в восточной части около –13 °C, а на морском побережье Курземе –2…–4 °C. Хорошая новость в том, что на этой неделе я не ожидаю снегопадов, а значит, условия для движения, вероятнее всего, останутся хорошими. Лед на реках и озерах будет продолжать образовываться, и я думаю, что мест, где разрешено выходить на лед, станет все больше и они будут расширяться».