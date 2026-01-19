Ждать ли нам морозов до -30 градусов? Метеоролог Том Брицис делает прогноз
Ведущий прогноза погоды Том Брицис прогнозирует, что ближайшие две ночи будут холоднее, чем до сих пор. Однако он успокаивает латвийцев, отмечая, что "температура, скорее всего, не опустится ниже –25 градусов".
«Уже с прошлой недели есть хорошая новость — в некоторых местах Латвии можно выходить на лед. [...] Важно помнить, что толщина льда может отличаться в каждом водоеме даже на небольшом расстоянии, поэтому выходить нужно только там, где это разрешено, поскольку за нахождение на небезопасном льду грозит штраф до 100 евро», — рассказал Брицис Латвийскому телевидению.
Говоря о морозах, Том Брицис отметил, что в этом году они особенно устойчивы. «Если мы посмотрим на данные о средней температуре воздуха в Латвии с 1 по 18 января начиная с 2000 года, то увидим, что это один из самых холодных периодов».
«Среди самых холодных начал января в этом веке я бы выделил 2016 год со средней температурой –10,7 °C, за которым следуют 2010 и 2024 годы. В то же время в самые теплые начала января температура достигала даже +2…+4 градусов, например, в 2020 году».
«Ближайшие две ночи будут еще холоднее!»
Брицис отмечает, что несмотря на то, что на прошлой неделе прогнозировалось, что холод в Латвии на этой неделе может превысить –30 градусов, по его мнению, столбик термометра не опустится ниже –25 градусов. «Сейчас я вижу, что в самые холодные ночи температура будет около –20…–25 °C. Период устойчивых морозов продлится всю неделю».
«Я прогнозирую, что в ближайшие две ночи станет еще холоднее, и это особенно хорошо будет ощущаться в окрестностях Риги, в Земгале и Южного Курземе, где температура может приблизиться к –20 °C и местами достигнуть даже –22…–24 °C», — отмечает Брицис.
«Днем по-прежнему будет холодно: в восточной части около –13 °C, а на морском побережье Курземе –2…–4 °C. Хорошая новость в том, что на этой неделе я не ожидаю снегопадов, а значит, условия для движения, вероятнее всего, останутся хорошими. Лед на реках и озерах будет продолжать образовываться, и я думаю, что мест, где разрешено выходить на лед, станет все больше и они будут расширяться».