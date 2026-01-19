ФОТО: в Даугавпилсе впервые в Латвии выполнена уникальная высокосложная операция

В ходе операции были одновременно объединены две сложные методики. С применением гольмиевого лазера выполнена энуклеация аденомы простаты большого объёма (120 см³) с использованием нестандартного эндоскопического доступа, и в рамках того же хирургического вмешательства проведена реконструкция мочеиспускательного канала с применением буккального тканевого трансплантата (слизистой оболочки полости рта). Обе процедуры были выполнены в ходе одной операции при совместной работе двух высокоспециализированных врачей, каждый из которых действовал в рамках своей профессиональной области.