"Я больше не обязан думать только о мире": в резком письме Трамп напомнил, что ему не дали Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо с жесткими формулировками, в котором связал вопрос Нобелевской премии мира с позицией США по Гренландии и ролью НАТО. Подлинность письма подтвердил сам глава норвежского правительства.
Как следует из текста, Трамп выразил недовольство тем, что ему не была присуждена Нобелевская премия мира, и заявил, что после этого он «больше не чувствует никакого обязательства думать исключительно о мире».
«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не дать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и больше, я больше не чувствую обязанности думать только о мире, хотя он всегда будет преобладать», — написал Трамп, добавив, что теперь может сосредоточиться на том, «что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки».
В письме президент США также резко высказался о статусе Гренландии, усилив ранее звучавшие угрозы в адрес Дании. По его словам, Копенгаген якобы не способен защитить остров от России или Китая. «Дания не способна защитить эту территорию от России или Китая, и вообще — с какой стати у них есть право собственности? Никаких письменных документов нет — только история о том, что туда причалила лодка сотни лет назад. Но наши лодки тоже туда причаливали», — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой со времени основания альянса, и теперь ожидает ответных шагов со стороны союзников. «Я сделал для НАТО больше, чем любой человек с момента его создания, и теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и тотального контроля над Гренландией», — говорится в письме.
Премьер-министр Норвегии подтвердил норвежскому изданию VG, что получил это послание во второй половине дня. По его словам, письмо стало ответом на короткое сообщение, которое он ранее в тот же день направил Трампу совместно с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стёре отметил, что он и финский президент призывали к снижению напряженности и предлагали провести трехсторонний телефонный разговор.
Глава норвежского правительства также подчеркнул, что позиция Осло по вопросу Гренландии остается неизменной. «Гренландия является частью Королевства Дания, и Норвегия полностью поддерживает Королевство Дания в этом вопросе», — заявил он, добавив, что Норвегия выступает за ответственное усиление роли НАТО в обеспечении безопасности и стабильности в Арктике.
Отдельно Стёре напомнил Трампу, что Нобелевская премия мира присуждается не правительством Норвегии. «Я неоднократно четко объяснял президенту Трампу хорошо известный факт, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии», — отметил премьер.
На фоне заявлений президента США в Дании и Гренландии продолжаются протесты. По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь 17 процентов американцев поддерживают идею подчинения Гренландии США, тогда как около 85 процентов жителей острова выступают против его присоединения к Соединенным Штатам.