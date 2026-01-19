"Я больше не обязан думать только о мире": в резком письме Трамп напомнил, что ему не дали Нобелевскую премию

Он также подчеркнул, что, по его мнению, сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой со времени основания альянса, и теперь ожидает ответных шагов со стороны союзников. «Я сделал для НАТО больше, чем любой человек с момента его создания, и теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и тотального контроля над Гренландией», — говорится в письме.