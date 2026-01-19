«Lidl» снижает цены на снеки

Как сообщалось, в начале года торговая сеть «Lidl» существенно снизила цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары частных марок, на прошлой неделе сообщила о снижении цен на широкий ассортимент кофейных продуктов, а также на отдельные виды чая, какао, молочных продуктов, бананы и мясные изделия. В свою очередь в конце прошлого года уже были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT молоко.