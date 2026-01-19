«Lidl» снижает цены на снеки
Торговая сеть «Lidl» снижает регулярные цены на ряд популярных продуктов из категории снеков. По более низкой цене в магазинах «Lidl» в дальнейшем можно будет купить некоторые виды орехов, чипсов, попкорна и семечек. Регулярные цены на эти продукты снижены на сумму до одного евро.
««Lidl» продолжает укреплять свои лидерские позиции в розничной торговле, предлагая клиентам качественные продукты по доступным ценам. Мы рады видеть, что лед тронулся и нашему примеру снижения регулярных цен на самые популярные товары повседневного спроса последовали и другие розничные сети», – говорит Зане Нельке, руководитель отдела коммуникации «Lidl Latvija».
Торговая сеть снизила цены на популярные снеки, в том числе на картофельные чипсы частной марки «Snack Day» с различными вкусами, кукурузные чипсы и попкорн, а также на орехи и семечки «Alesto», включая миндаль, кешью, арахис (как со специями, так и в смесях) и тыквенные семечки. Снижение цен весьма существенно – от 20 центов до 1 евро меньше за упаковку.
Этот очередной шаг по снижению цен особенно важен с учетом того, что общий уровень цен в Латвии продолжает расти. Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%, а, например, в категории орехов и сухофруктов годовая инфляция достигла 11,9%. Несмотря на эти тенденции, «Lidl» находит способы снижать именно регулярные, повседневные цены и делать покупки более выгодными.
Самая дешевая продуктовая корзина в Латвии уже на протяжении четырех месяцев
Цель «Lidl» – обеспечивать справедливые цены каждый день: без искусственных наценок, сложных акционных схем и краткосрочных трюков. Снижая регулярные цены, компания предоставляет покупателям стабильную и надежную долгосрочную выгоду. Такая ценовая политика позволяет совершать покупки просто и предсказуемо, так как покупатели знают, что самые выгодные цены доступны не только в «особые дни», а ежедневно.
Стремление «Lidl» предлагать качественные продукты по максимально низким ценам подтверждают и данные независимых исследований. Согласно последнему исследованию рынка «Seenext», которое было проведено в январе, магазины «Lidl» уже четвертый месяц подряд предлагают самую дешевую продуктовую корзину в Латвии, поэтому признаны самой доступной сетью магазинов в стране.
Снижение цен будет продолжено
«Lidl» регулярно пересматривает и корректирует цены на продукты, чтобы самые востребованные товары повседневного спроса становились для покупателей еще доступнее. Это касается как повседневных продуктов питания, так и товаров для дома.
Как сообщалось, в начале года торговая сеть «Lidl» существенно снизила цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары частных марок, на прошлой неделе сообщила о снижении цен на широкий ассортимент кофейных продуктов, а также на отдельные виды чая, какао, молочных продуктов, бананы и мясные изделия. В свою очередь в конце прошлого года уже были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT молоко.