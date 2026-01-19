Столкновение поездов в Испании (18.01.26)
В результате столкновения двух скоростных поездов на юге Испании, в провинции Кордова в Андалусии, погибли как минимум 39 человек, более ...
На юге Испании столкнулись два скоростных поезда: погибли не менее 39 человек, более 70 ранены
В результате столкновения двух скоростных поездов в воскресенье на юге Испании, в провинции Кордова в Андалусии, погибли как минимум 39 человек, более 70 получили ранения, сообщило в понедельник Министерство транспорта Испании.
Авария произошла, когда последние вагоны скоростного поезда Малага–Мадрид сошли с рельсов недалеко от города Адамус и столкнулись со встречным поездом, следовавшим из Мадрида в Уэльву, сообщила испанская компания железнодорожной инфраструктуры Adif.
Как минимум 75 человек получили травмы, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.
В поезде Малага–Мадрид, оператором которого была частная компания Iryo, находилось около 300 человек, а в поезде Мадрид–Уэльва, оператором которого была испанская государственная железнодорожная компания Renfe, — примерно 200 пассажиров.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причина аварии неизвестна. Он назвал произошедшее «по-настоящему странным» инцидентом, поскольку он произошел на ровном участке пути, который был обновлен в мае. Министр также сообщил, что поезд, сошедший с рельсов, был возрастом менее четырех лет.
По словам Пуэнте, последние вагоны поезда Малага–Мадрид сошли с рельсов и врезались в головную часть поезда Мадрид–Уэльва, из-за чего первые два вагона были сброшены вниз по четырехметровому склону. Он отметил, что наибольшие повреждения пришлись на передние вагоны поезда Мадрид–Уэльва.
Adif сообщил, что скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и андалусскими городами Кордова, Севилья, Малага и Уэльва прервано и не будет восстановлено как минимум в понедельник. На станциях этих городов созданы помещения, где оказывается помощь родственникам погибших.
В Испании — крупнейшая в Европе сеть высокоскоростных железных дорог, скорость поездов превышает 250 километров в час. Общая протяженность путей превышает 3100 километров.
Крупнейшая железнодорожная авария в Испании в этом веке произошла в 2013 году, когда погибли 80 человек после схода поезда с рельсов на северо-западе страны. Расследование установило, что поезд двигался со скоростью 179 километров в час на участке, где ограничение составляло 80 километров в час.
Соболезнования родственникам погибших выразили король Испании Фелипе VI и премьер-министр Педро Санчес, а также председатель Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в платформе X, что Латвия выражает глубочайшие соболезнования родственникам жертв и народу Испании.
Such terrible news from Córdoba, Andalucia.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 18, 2026
Latvia’s deepest condolences to the families and loved ones of all victims of the railway accident and to the Spanish people.
Wishing a swift and full recovery to the injured.