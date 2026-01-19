На юге Испании столкнулись два скоростных поезда: погибли не менее 39 человек, более 70 ранены

Крупнейшая железнодорожная авария в Испании в этом веке произошла в 2013 году, когда погибли 80 человек после схода поезда с рельсов на северо-западе страны. Расследование установило, что поезд двигался со скоростью 179 километров в час на участке, где ограничение составляло 80 километров в час.