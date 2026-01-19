Подарок от бабушки на Рождество принес жителю Алуксне 250 000 евро
Рождественский подарок от бабушки навсегда изменил жизнь 18-летнего жителя Алуксне: обычный лотерейный билет неожиданно принес четверть миллиона евро и стал настоящим семейным чудом.
Минувшее Рождество для одного 18-летнего жителя Алуксне останется в памяти на всю жизнь. В семье, где праздничные традиции передаются из поколения в поколение, в этом году договорились подарить друг другу лотерейные билеты. Никто и представить не мог, что именно подарок от бабушки станет настоящим рождественским чудом.
Счастливый билет рождественской лотереи был куплен в магазине Mājai un Dārzam в Алуксне. Он принес юноше внушительный выигрыш — 250 000 евро. Хотя удача улыбнулась еще в конце прошлого года, оформление выигрыша в офисе Latvijas Loto состоялось лишь в начале этого года, когда первые эмоции улеглись и произошедшее удалось осознать.
«У каждого был свой билет — у кого-то выигрыш поменьше, у кого-то побольше. Когда я стер рождественскую лотерею, подаренную бабушкой, сказал, что она пустая», — вспоминает победитель.
«Через мгновение посмотрел на билет еще раз и заметил три символа подарков, которые означали выигрыш 250 тысяч евро. Эмоции были неконтролируемыми — я как следует закричал и перепугал всех вокруг». Бабушка победителя относится к произошедшему с особой гордостью и простотой: «У меня счастливая рука». Радость и волнение охватили всю семью — такие рождественские подарки не забываются никогда.
О планах на будущее молодой человек пока говорит осторожно. «Идей, как потратить выигрыш, пока нет, но мы обязательно будем планировать это все вместе — в кругу семьи», — говорит он. Известно лишь, что победитель является студентом и увлеченным знатоком шахмат, а новый год для него начался по-настоящему грандиозно.