Подарок от бабушки на Рождество принес жителю Алуксне 250 000 евро

«У каждого был свой билет — у кого-то выигрыш поменьше, у кого-то побольше. Когда я стер рождественскую лотерею, подаренную бабушкой, сказал, что она пустая», — вспоминает победитель.

«Через мгновение посмотрел на билет еще раз и заметил три символа подарков, которые означали выигрыш 250 тысяч евро. Эмоции были неконтролируемыми — я как следует закричал и перепугал всех вокруг». Бабушка победителя относится к произошедшему с особой гордостью и простотой: «У меня счастливая рука». Радость и волнение охватили всю семью — такие рождественские подарки не забываются никогда.