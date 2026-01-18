Очередной удар по русскоязычной прессе - государство может отказаться субсидировать доставку подписчикам
Министерство сообщения рассматривает возможность прекращения государственной поддержки доставки подписных печатных изданий на русском языке.
В министерстве сообщили, что вопрос оценки доставки подписной прессы на русском языке включен в подготовленный SM информационный доклад об обеспечении универсальной почтовой услуги (UPP). В настоящее время доклад находится в процессе согласования, поэтому на Портале правовых актов он недоступен.
После рассмотрения доклада на заседании Кабинета министров планируется провести оценку всех факторов, влияющих на UPP, в том числе государственной поддержки доставки подписной прессы на русском языке.
В информационном докладе Министерства сообщения говорится, что рассматривается возможность изменить действующее регулирование условий оплаты услуг по доставке подписных печатных изданий, распространив поддержку из государственного бюджета только на доставку тех изданий, которые выходят на официальных языках Европейского союза (ЕС).
Собранные министерством данные показывают, что из подписных печатных изданий, доставленных Latvijas pasts в первом полугодии прошлого года, 9,3% были изданы на русском языке. В первом полугодии прошлого года Latvijas pasts доставило в общей сложности 5,735 миллиона подписных печатных изданий, а сумма, выплаченная из государственного бюджета за услуги доставки подписных печатных изданий, составила 4,331 миллиона евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).
Сумма, выплаченная государством за доставку подписной прессы на русском языке в первом полугодии прошлого года, составила 403 495 евро, или 9,3% от общей суммы.