Очередной удар по русскоязычной прессе - государство может отказаться субсидировать доставку подписчикам

Собранные министерством данные показывают, что из подписных печатных изданий, доставленных Latvijas pasts в первом полугодии прошлого года, 9,3% были изданы на русском языке. В первом полугодии прошлого года Latvijas pasts доставило в общей сложности 5,735 миллиона подписных печатных изданий, а сумма, выплаченная из государственного бюджета за услуги доставки подписных печатных изданий, составила 4,331 миллиона евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).