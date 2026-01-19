В Латвии
Сегодня 09:09
В понедельник ожидается морозная и солнечная погода
В понедельник в 5 часов утра самая низкая температура воздуха в стране составила -21 градус, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Такая температура была зафиксирована на станции метеонаблюдений в Даугавпилсе возле водохранилища Ругели.
На других метеостанциях температура воздуха в 5 часов утра составляла от -8,6 градуса в Лиепайском порту и -9,2 градуса в Айнажи до -16,5 градуса в Мадоне и -17,8 градуса в Дагде.
Днем ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в середине дня составит -5...-12 градусов.
В Риге также будет солнечно, температура не превысит -8...-9 градусов.