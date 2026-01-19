Брюссель придумал, как быстро принять Украину в ЕС

Мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные потери для Киева и быть сложным для восприятия украинцами, в частности в случае возможного референдума. А членство в ЕС, пусть даже ограниченное, могло бы сделать такие условия более приемлемыми и заложить стабильность, необходимую для завершения реформ и получения полных прав в Евросоюзе, отмечают чиновники.