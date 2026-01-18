Православные отмечают Крещение Господне. Где в Латвии проходят организованные купания в ледяной воде?
Православные и старообрядцы по всему миру, в том числе и в Латвии, в ночь с 18 на 19 января, а также днем 19 января совершают символический ритуал — трижды погружаются в открытые водоемы: море, озера, реки. Считается, что в этот день вода обладает особым благословением и целебной силой.
В Латвии для христиан восточного обряда этот обряд особенно экстремален: во имя веры приходится рубить проруби и заходить в ледяную воду. И в этом году православные в Латвии вновь будут погружаться в ледяную стихию.
Середина января в Латвии обычно означает мороз, снег и серое небо. Однако для многих православных и старообрядцев 18 и19 января — особое время, когда лед и холод становятся не препятствием, а частью возвышенной и по-своему «теплой» традиции. Именно в этот день во всем православном мире отмечается праздник Крещения Господня, который также называют Богоявлением.
Считается, что через 12 дней после Рождества Иисус Христос был крещен. В восточном обряде этот день приходится на 19 января. Этим событием завершается рождественский цикл праздников.
Где в Латвии проходят организованные Крещенские купания?
Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь. И в Латвии этот праздник издавна собирает сотни людей — как в храмах, так и у открытых водоемов. Одно из самых известных мест — Вишкская волость Аугшдаугавского края, где 19 января на озере Лукнас, недалеко от Даугавпилса, и в этом году состоится Великое освящение воды и традиционное зимнее купание. Самоуправление сообщает, что церемония Великого освящения воды на озере Лукнас пройдет 19 января в 13:00. Там местный православный приход в сотрудничестве с самоуправлением на льду сооружает алтарь, готовит прорубь и ледяной крест, проходят молитвы и освящение воды, после чего верующие и смельчаки погружаются в ледяное озеро. Из года в год мероприятие возглавляет священник местного прихода, а после купания участников ждут горячий чай, блины и даже возможность согреться в бане.
Аналогичное мероприятие состоится также в Лиепае. Там местных православных традиционно приглашают на христианское купание в водоеме Беберлини в Каросте 19 января в 17:00. Смелых верующих будут ждать отапливаемая баня, горячий чай и уникальная атмосфера многовековой традиции, следует из сообщения в социальных сетях. Крещенские купания проводились и в Риге — на набережной Даугавы у статуи Большого Кристапа, но в последние годы они там больше не проходят.
Крещенские купания в Даугаве в 2018 году
Преодолевая страх перед ледяной водой
По традиции верующие трижды погружаются в открытую воду, обретая укрепление тела и духа. Если в других частях света в это время может быть купальный сезон, то в наших широтах в середине января, чтобы получить это телесное и духовное обновление, приходится немало потрудиться — рубить проруби и преодолевать страх перед сковывающим холодом.
Праздник начинается уже 18 января, который православные называют кануном Крещения. В этот день в храмах проходят вечерние и ночные богослужения, а также Великое освящение воды. Верующие приходят в церковь с бутылками и сосудами, чтобы взять с собой освященную воду. Считается, что эта вода обладает духовным и символическим очищающим значением, и ее хранят в течение всего года.
Ректор Европейской христианской академии, базирующейся в Юрмале, Скайдрите Гутмане в Facebook поясняет: «В момент Великого освящения воды священник погружает в воду крест Христов. Крест и молитва создают чудо. Обновляют и делают структуру воды целительной. Иначе преображение не произошло бы. Точно так же происходит и в наших жизнях».
Необязательное требование
Погружение в ледяную воду 19 января является одной из самых зрелищных и эмоциональных традиций дня Крещения. Однако сама церковь подчеркивает, что это не является обязательным религиозным требованием. Православные священнослужители объясняют: главное в этот праздник — молитва, богослужение и освящение воды, а купание в проруби — это народная традиция, символизирующая укрепление тела и духа. Вера не измеряется глубиной погружения или силой холода.
Тем не менее для многих людей это троекратное погружение (во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа) становится личным испытанием, проявлением мужества и особым духовным переживанием.
Как в Латвии, так и в других странах православного мира медики напоминают: ледяные купания подходят не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими хроническими недугами перед таким испытанием следует проконсультироваться с врачом. Церковь также подчеркивает: суть дня Крещения заключается не в экстремальных испытаниях, а во внутреннем настрое, молитве и духовном обновлении. Смелый шаг в воду становится символом того, что каждый ищет в эти праздники сам — очищение, силу или просто ощущение причастности к традиции, живущей уже столетиями.