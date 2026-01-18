Входной билет в мировой клуб Трампа будет стоить миллиард долларов

"Каждое государство-член будет занимать свое место не более трех лет с момента вступления в силу этого устава с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трехлетнего срока не применяется к государствам, которые в течение первого года после вступления в силу устава внесут в Совет мира денежный взнос в размере более 1 000 000 000 долларов США наличными", - говорится в документе.