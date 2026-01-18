Как делили Гренландию во время Второй мировой войны

Еще в сентябре 1939 года президент Франклин Рузвельт установил «зону нейтралитета» вдоль восточного побережья США. Вслед за этим последовало решение Панамской конференции создать зону безопасности в водах, расположенных на расстоянии 300 морских миль (560 километров) от обоих берегов Американского континента. Исключения составили только территории Канады (как страны, уже вступившей в войну) и европейских колоний. То есть де-юре Гренландия не подпадала под действие инициированного американцами акта, тем не менее де-факто, как только у США появилась возможность установить контроль над островом, не допустив туда англичан, они ей воспользовались. Помимо закрепления за собой баз на стратегическом пути из Северной Америки в Европу, Штаты рассчитывали также получить выгоду от разработки криолитовой шахты в Ивитууте (Ivittuut) на южном побережье Гренландии. Этот редкий минерал используется при выплавке алюминия, применяемого в авиационной промышленности. Забегая вперед, скажем, что в годы войны шахта в Ивитууте давала 95% мировой добычи криолита. Несмотря на противодействие немецких субмарин, в период с 1941 по 1945 годы союзники вывезли из Гренландии 20 тысяч тонн этого минерала. Как утверждает датский историк Ри Ольденбург, куратор музея в гренландском Нарсаке, «без него [криолита] союзные войска не смогли бы выиграть [воздушную] битву за Британию и бомбить Германию».