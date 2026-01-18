Свинина в ЕС дешевеет, но не для всех: в Латвии цены все еще выше среднего
В ноябре свинина в Латвии подешевела — но не настолько, чтобы стать «дешевым мясом». По данным Департамента рынка и прямой поддержки Минземледелия, средняя цена составила 185,22 евро за 100 килограммов. Это на 4% меньше, чем в октябре, и на 11,7% меньше, чем в ноябре 2024 года.
Похожая динамика — и по Евросоюзу: в среднем по ЕС в ноябре цена свинины снизилась на 4,6% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении — тоже на 11,7%. При этом Латвия все равно осталась дороже среднего значения по Европе: в ноябре цена у нас была на 8,9% выше, чем средняя по ЕС. Для ориентира: средняя рыночная цена свиной туши в ЕС в августе составляла 170,12 евро за 100 килограммов.
Если смотреть по отдельным странам, падение цен в ноябре относительно октября заметили сразу в нескольких крупных рынках. В Дании свинина подешевела на 5,3%, в Германии — на 4,3%, в Польше — на 4,1%, в Литве — на 3,4%. А если сравнивать ноябрь с тем же месяцем год назад, снижение также выраженное: Германия — минус 12,8%, Литва — минус 12%, Польша — минус 11,8%, Дания — минус 2,2%.
В абсолютных цифрах цены в ноябре выглядели так: 176,89 евро за 100 килограммов в Литве, 176,20 евро в Германии, 168,61 евро в Дании и 167,35 евро в Польше.
На фоне удешевления мяса в министерстве обращают внимание и на объемы: за девять месяцев прошлого года по сравнению с тем же периодом годом ранее количество забитых животных в ЕС выросло на 2,1%, а в Латвии — на 3,5%. Производство мяса тоже увеличилось: в ЕС — на 3,5%, в Латвии — на 5,1%.
Что происходило с внешней торговлей? Картина такая: импорт в ЕС за восемь месяцев прошлого года (по сравнению с тем же периодом 2024-го) в целом снизился на 1,2%. Однако по странам-поставщикам динамика разная: импорт вырос из Норвегии (+14,1%) и из Великобритании (+3,7%), а вот из Чили резко упал (-51,7%) и из Швейцарии тоже сократился (-15,4%).
Экспорт, наоборот, чуть прибавил: за те же восемь месяцев он вырос на 1,2%. Особенно заметно увеличились поставки в Малайзию (+46%), во Вьетнам (+35,3%) и в Кот-д’Ивуар (+23,9%). В Китай и на Филиппины рост был минимальным — по +0,1%. При этом в ряд стран экспорт уменьшился: в Японию — на 24%, в США — на 10,9%, в Великобританию — на 5%, в Южную Корею — на 1,8%.
А если смотреть шире, то среди крупнейших мировых экспортеров свиных продуктов за восемь месяцев прошлого года, по данным Минземледелия, остаются ЕС, США, Бразилия и Канада.