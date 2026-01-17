Прокуратура завершила расследование дела Америкса и Ушакова о предполагаемой коррупции и требовании взятки

В прокуратуре, не называя имен, агентству LETA сообщили, что, согласно обвинению, во время встречи в сентябре 2017 года Ушаков и Америкс предложили Брандавсу добиться изменений в нормативных актах, чтобы в дальнейшем в микроавтобусах RMS были разрешены такие же льготы для соответствующих категорий пассажиров, как в транспорте Rīgas satiksme. Осознавая, что такие изменения отвечают интересам предприятия и Брандавса как его опосредованного владельца, так как обеспечат значительно больше пассажиров, и, следовательно, увеличение доходов и прибыли предприятия, Ушаков и Америкс за такие действия потребовали взятку в размере 50% от финансирования Рижской думы, которое будет выплачено предприятию в соответствии с количеством перевезенных пассажиров-льготников.