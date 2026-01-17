Прокуратура завершила расследование дела Америкса и Ушакова о предполагаемой коррупции и требовании взятки
Генпрокуратура направила в суд дело против бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса, которого вместе с Нилом Ушаковым обвиняют в вымогательстве крупной взятки у предпринимателя в обмен на выгодные изменения в нормативных актах.
Генпрокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего заместителя мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") Андриса Америкса, представлявшего в то время партию "Честь служить Риге", по обвинению в вымогательстве взятки в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, занимая ответственную должность заммэра Риги, вместе с другим государственным должностным лицом, которым, по имеющейся у агентства LETA информации, является бывший мэр, ныне депутат Европейского парламента Нил Ушаков, договорились потребовать взятку у предпринимателя, опосредованно принадлежащее которому полное товарищество занималось коммерческими пассажирскими перевозками в столице.
По данным агентства LETA, этим лицом является бывший опосредованный владелец предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) Александр Брандавс. Программа Латвийского телевидения "De facto" ранее сообщала, что осенью прошлого года Брандавс заплатил штраф в размере 73 000 евро, поскольку признался, что регулярно обещал взятки Ушакову.
В прокуратуре, не называя имен, агентству LETA сообщили, что, согласно обвинению, во время встречи в сентябре 2017 года Ушаков и Америкс предложили Брандавсу добиться изменений в нормативных актах, чтобы в дальнейшем в микроавтобусах RMS были разрешены такие же льготы для соответствующих категорий пассажиров, как в транспорте Rīgas satiksme. Осознавая, что такие изменения отвечают интересам предприятия и Брандавса как его опосредованного владельца, так как обеспечат значительно больше пассажиров, и, следовательно, увеличение доходов и прибыли предприятия, Ушаков и Америкс за такие действия потребовали взятку в размере 50% от финансирования Рижской думы, которое будет выплачено предприятию в соответствии с количеством перевезенных пассажиров-льготников.
После расчетов экономической выгоды Брандавс подтвердил готовность дать взятку. С учетом среднего месячного количества пассажиров, которые пользовались льготами на проезд, предполагалось, что взятка составит не менее 19 000 евро в месяц.
Таким образом, государственное должностное лицо потребовало, а предприниматель пообещал взятку в крупном размере за внесение указанных изменений в интересах предприятия и его опосредованного владельца.
11 апреля 2024 года Европарламент рассматривал вопрос об отмене неприкосновенности Ушакова и Америкса, который в то время тоже являлся депутатом Европарламента, но отклонил запрос. Сегодня в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что в настоящее время не планируется вновь обращаться в Европарламент с требованием лишить Ушакова иммунитета, но такая возможность не исключается.
Америкс любые предъявляемые ему обвинения отвергает, отмечая, что в деле нет ни фактов, ни доказательств.