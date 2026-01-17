Солнечные панели на крышах многоэтажек: в Латвии готовят новую программу поддержки

После трагического взрыва газа в Риге, на улице Баускас, в обществе активно обсуждается идея отказа от газовых плит в многоэтажках и перехода на электрические. Мелнис признал, что сама по себе эта мысль не лишена смысла, однако подчеркнул серьезные ограничения. По его словам, основная проблема заключается в том, что большинство газовых плит установлены в домах советской постройки.