Солнечные панели на крышах многоэтажек: в Латвии готовят новую программу поддержки
В Латвии планируют разрешить установку солнечных панелей на крышах многоквартирных домов и запустить для этого специальную программу поддержки.
На крышах многоквартирных домов в Латвии в будущем могут появиться солнечные панели. Министерство климата и энергетики уже в этом году попытается запустить программу поддержки для владельцев таких домов. Первые семинары для жителей уже состоялись, и ведомство рассчитывает на активный интерес общества, рассказал телеканалу TV24 министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
По его словам, цель программы — дать многоквартирным домам возможность производить собственную электроэнергию и снижать потребление из общей сети.
«Как и в частных домах, где уже устанавливают солнечные панели с батареями, мы хотим дать такую же возможность и многоквартирным домам», — отметил министр.
После трагического взрыва газа в Риге, на улице Баускас, в обществе активно обсуждается идея отказа от газовых плит в многоэтажках и перехода на электрические. Мелнис признал, что сама по себе эта мысль не лишена смысла, однако подчеркнул серьезные ограничения. По его словам, основная проблема заключается в том, что большинство газовых плит установлены в домах советской постройки.
«Электроинфраструктура в таких домах была рассчитана на совершенно другой уровень потребления, — пояснил министр. — В советское время в квартире были холодильник, телевизор и радио. Сегодня к этому добавились кондиционеры, посудомоечные машины и множество других приборов, а потребление электроэнергии за последние годы выросло очень резко».
В случае массового перехода на электрические плиты, по словам Мелниса, встанет вопрос о полной реконструкции электросетей внутри домов. «Не во всех зданиях это вообще возможно — сети просто не выдержат. Тогда потребуется комплексная перестройка всей энергетической инфраструктуры дома», — отметил он.
Отдельный и крайне важный вопрос — финансирование таких работ. Министр признал, что модернизация потребует значительных средств и не все дома смогут позволить себе такие изменения сразу. «Путь этот возможен, но он будет поэтапным», — подчеркнул Мелнис.
Именно поэтому министерство делает ставку на развитие совместного энергопотребления. В рамках новой программы многоквартирные дома смогут подать заявку на установку солнечных панелей с накопителями энергии. Это позволит использовать произведенную электроэнергию для нужд всего дома и снижать дневное потребление из сети.
Министр подтвердил, что соответствующую программу планируется внедрить уже в этом году.
«Мы уже проводили семинары для владельцев многоквартирных домов и смотрим, как лучше внедрить эту систему. Идея именно в этом», — сказал он.
Финансирование предполагается в основном за счет средств Европейского союза, дополняемых государственной поддержкой. Министерство намерено в этом году протестировать механизм поддержки, оценить интерес со стороны жителей и рассчитать возможные затраты для многоквартирных домов. «Мы хотим запустить эту программу уже сейчас и надеемся на большой интерес со стороны общества», — резюмировал Каспарс Мелнис.