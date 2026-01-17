От боли в плече до аппарата ИВЛ: как обычный вечер обернулся трагедией для 17-летней девушки
Ранее «здоровая и в хорошей форме» 17-летняя Шакира Горман из Банбери (Оксфордшир) борется за жизнь после того, как то, что она сначала приняла за сильные менструальные боли, оказалось исключительно редким спинальным инсультом. Тяжелое состояние возникло за два дня до Рождества: Шакира оказалась парализована и утратила возможность говорить.
Шакира находилась в доме своего парня, когда у нее внезапно началось сильное кровотечение. Она решила, что это просто обильная менструация. Одновременно появились боли в плече и спине, которые она списала на обычную боль или начало месячных. Однако в течение нескольких минут состояние резко ухудшилось: девушке стало трудно дышать, а затем она потеряла чувствительность в руках и кистях. Родные вызвали скорую помощь. Шакиру доставили в больницу, после чего на машине скорой помощи перевели в госпиталь в Оксфорде.
По прибытии врачи поначалу не могли объяснить симптоматику. Шакиру подключили к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии; там она провела более двух недель. Обследования, включая МРТ, показали, что у нее произошел спинальный инсульт: тромб перекрыл кровоснабжение спинного мозга. Такое состояние крайне редко встречается в столь молодом возрасте. Обычно спинальные инсульты фиксируют у людей 50–70 лет и они составляют менее 1,25% от всех инсультов.
Спинальный инсульт возникает при нарушении кровотока в спинном мозге — из-за закупорки сосуда (ишемический инсульт) или кровоизлияния (геморрагический). Это приводит к повреждению тканей спинного мозга и может проявляться внезапной сильной болью в шее или спине, мышечной слабостью, параличом и, в тяжелых случаях, потерей речи и нарушением дыхания. В случае Шакиры инсульт вызвал паралич обеих рук и утрату речи; сейчас она общается, читая по губам, и с помощью таблички со словами.
Семья говорит, что произошедшее стало шоком. Старшая сестра Шакиры, 29-летняя Челси Коулз, описала первые минуты ухудшения:
«Это так редко бывает. Шакира была у своего парня, и у нее началось очень сильное кровотечение — фактически кровоизлияние. Она думала, что это просто обильные месячные, но затем очень быстро стала задыхаться и начала терять чувствительность в руках и кистях».
По словам Челси, семья не знает, каким будет будущее: «Сейчас мы живем одним днем. Каждый день разный, и мы идем шаг за шагом. Шакира знает, что все делают все возможное, чтобы поддержать ее».
Родители Шакиры, Лесли и Даррен Горман, проводят рядом с дочерью все доступные часы посещений. Параллельно семье пришлось организовать учебу троих младших детей. Из-за потери части дохода и расходов на поездки выросло финансовое давление, поэтому родственники и друзья запустили сбор средств. Страница GoFundMe, которую создала невестка Шакиры, 30-летняя Хлои Коулз, уже собрала несколько тысяч фунтов, чтобы помочь семье.
Медики продолжают наблюдение, Шакире назначили препараты для разжижения крови, чтобы контролировать тромб. Она находится в листе ожидания на перевод в больницу, где есть специалисты по спинальным состояниям. Сроки перевода пока неясны, также больница не дает точного прогноза по восстановлению.
Семья призывает обращать внимание на необычные симптомы — например, внезапную боль в спине или плече, особенно если она сопровождается неврологическими признаками вроде онемения или слабости. Родные надеются, что история Шакиры повысит осведомленность и поможет другим быстрее обратиться за медицинской помощью.