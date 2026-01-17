От боли в плече до аппарата ИВЛ: как обычный вечер обернулся трагедией для 17-летней девушки

Шакира находилась в доме своего парня, когда у нее внезапно началось сильное кровотечение. Она решила, что это просто обильная менструация. Одновременно появились боли в плече и спине, которые она списала на обычную боль или начало месячных. Однако в течение нескольких минут состояние резко ухудшилось: девушке стало трудно дышать, а затем она потеряла чувствительность в руках и кистях. Родные вызвали скорую помощь. Шакиру доставили в больницу, после чего на машине скорой помощи перевели в госпиталь в Оксфорде.