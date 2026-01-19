Популярную сеть ресторанов Gan Bei ждут обновления
ФОТО: Популярную сеть ресторанов Gan Bei ждут обновления
В конце декабря в торговом центре Riga Plaza после реконструкции свои двери распахнул обновлённый ресторан Gan Bei. Он выступил флагманом в новой программе ребрендинга, которую запустила популярная латвийская сеть.
В ресторане Gan Bei – Riga Plaza реализована совершенно новая визуальная концепция: гостей удивит новый интерьер, посуда и даже форма официантов. Можно даже сказать, что о старом добром Gan Bei напоминает только медовый цыплёнок и другие наши любимые блюда в меню.
Мы пообщались с командой ресторанной сети и узнали, в чём идея ребрендинга и какие ещё сюрпризы нас ждут.
Наталия Павлова, совладелец компании:
«В далёком 2002 году, когда мы открывали первый ресторан Gan Bei в ТЦ Mols, нам хотелось создать место, которое стало бы своеобразным порталом в Азию. На Востоке еда занимает особое место в культуре. В том же Китае каждый продукт неотъемлемо связан с различными традициями. Мы привлекли опытных специалистов в команду, при разработке меню вдохновлялись, традиционными сочетаниями, отобрали лучшие продукты и поставщиков.
Спустя 23 года сеть ресторанов Gan Bei насчитывает более 20 ресторанов в Латвии, Литве и Польше. Но было бы неправильно расслабляться. Мир однозначно меняется, появляются новые течения, в том числе и в ресторанной сфере.
Мы постоянно держим руку на пульсе: обновляем меню, добавляем новые вкусовые сочетания, для этого, опять же, привлекаем лучших специалистов.
И теперь настал черёд дизайна. Сегодня в гастрономическом мире в тренде иммерсивность: гости, заходя в ресторан, ожидают не просто вкусной еды, но и погружения в атмосферу. И именно это - наш следующий шаг».
Автором нового дизайна Gan Bei стала декоратор мирового уровня и основатель агентства Comilfo Studio Таня Кантемирова. Ради работы над проектом она специально прилетела из Милана. Финальные штрихи дополнялись буквально в ночное время после окончания работы ТЦ.
«В Латвии 11 ресторанов Gan Bei, и у нас появилась идея постепенно создать отдельную, глубокую концепцию для каждого ресторана, чтобы каждый из них раскрывал свою собственную тему. Gan Bei – Riga Plaza хотелось сделать более праздничным. В основе сюжета - драконы, своеобразная интерпретация образов, популярных в китайской культуре. По периметру ресторана создана декоративная крыша, и всё это формирует намёк на город, в котором происходят праздничные события.
При этом, так как меню Gan Bei - это именно авторская интерпретация кухни Азии, то и в интерьере мы продолжаем эту идею. Мне хотелось использовать типично азиатские материалы и техники, но при этом избежать прямого копирования конкретных стран и других азиатских заведений. Мы взяли за основу дерево, добавили нержавеющую сталь - и это создало сочетание древности и современности. Далее мы внедрили азиатские элементы. Например, тумба для официантов лакирована в старинной китайской манере - с большим слоем лака и винтажными шероховатостями. Разные формы сеток и решёток отсылают к японским стилям декорирования. А мягкий свет ламп придаёт дополнительную камерность пространству.
Но самая важная часть моего подхода к дизайну - это не просто создать красивую картинку, а сделать так, чтобы гостям было комфортно. Я всегда стараюсь посидеть в каждой зоне ресторана, продумать все сценарии, посмотреть, что человек будет видеть, и понять, что нужно сделать, чтобы ему было хорошо, комфортно, уютно и хотелось оставаться здесь. Надеюсь, что именно так и будет».
Вместе с обновлённым рестораном в сеть приходит и новая философия. Некоторые элементы и новшества в скором времени появятся и в других ресторанах сети. К примеру, посуда или стильная форма официантов, которую выполнила Марина Дорошенко, создатель латвийского бренда ArtJam.
«Изначально передо мной стояла задача - обновить форму и сделать её более модной для нового ресторана в Riga Plaza. Хотелось сохранить узнаваемый характер бренда, но при этом отразить стиль и культуру Азии.
За основу я взяла чёрно-белую палитру и лаконичный стиль с элементами oversize. Форма состоит из трёх элементов: рубашка, брюки и фартук.
Для верха вместо классической рубашки я выбрала манишку, выполненную в нестандартной интерпретации. Мы сделали высокий, подчёркнуто стоящий воротник-стойку - выше и шире привычного рубашечного воротника, чтобы он держал форму, создавал графичность и добавлял образу статусности.
Одной из ключевых фишек стали укороченные брюки клёш. Это решение добавляет образу визуальную лёгкость.
Большой акцент был сделан на фартуки. Для мужчин и женщин они выполнены по-разному, чтобы визуально различаться и подчёркивать силуэты. Они остались максимально функциональными: мы добавили удобные карманы - для блокнота, ручки и всего необходимого официанту в работе.
В итоге получился образ, который дополняет и усиливает эстетику ресторана. Такая форма не сковывает движения, красиво сидит на разных типах фигур и остаётся удобной в течение всего рабочего дня».
Gan Bei в Riga Plaza стал ещё одним воплощением новой философии бренда. О том, какими будут следующие шаги и как изменятся другие рестораны Gan Bei, намекнула директор сети Наталья Андреева.
«На протяжении всего прошлого года мы работали над изменениями внутри сети. К примеру, мы обновили интерьеры Gan Bei в ТЦ Alfa, сделали редизайн террасы в Galeria Riga. Надеюсь, вы успели обратить внимание на наш новый символ - пурпурного котика. Также в Юрмале началась перестройка Gan Bei на улице Йомас - надеемся уже весной принимать в нём гостей.
Но, конечно же, Gan Bei в Riga Plaza стал первым рестораном, где можно увидеть новую концепцию целиком.
Мы выбрали новую палитру цветов для бренда - преимущественно тёплые оттенки бежевого и коричневого. Обновили дизайн всех элементов, с которыми соприкасаются наши гости: от меню и коробочек для доставки до социальных сетей. Мне очень нравятся элементы с иероглифами и драконами. На мой взгляд, мы стали гораздо стильнее. И следующая задача - распространить новый стиль на всю сеть.
Поэтому да, в 2026 году вас ожидает совершенно новый Gan Bei! Ну а если тонко намекнуть на большие изменения, то следующий крупный проект редизайна ожидает один из наших ресторанов в Литве!»