ФОТО: Популярную сеть ресторанов Gan Bei ждут обновления

При этом, так как меню Gan Bei - это именно авторская интерпретация кухни Азии, то и в интерьере мы продолжаем эту идею. Мне хотелось использовать типично азиатские материалы и техники, но при этом избежать прямого копирования конкретных стран и других азиатских заведений. Мы взяли за основу дерево, добавили нержавеющую сталь - и это создало сочетание древности и современности. Далее мы внедрили азиатские элементы. Например, тумба для официантов лакирована в старинной китайской манере - с большим слоем лака и винтажными шероховатостями. Разные формы сеток и решёток отсылают к японским стилям декорирования. А мягкий свет ламп придаёт дополнительную камерность пространству.