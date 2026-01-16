Работодатель, которого стоит выбрать: «Lidl Latvija» четвертый раз получает награду «Top Employer»
Каждый год «Top Employers Institute» (Институт лучших работодателей) определяет лучших работодателей по всему миру. Розничная сеть «Lidl Latvija», уделяющая особое внимание благополучию сотрудников, повторно получила сертификат «Top Employer», еще раз подтвердив свой статус одного из ведущих работодателей в Латвии.
«Lidl» получил эту награду за стратегически разработанную систему бонусов для сотрудников, непрерывное улучшение условий труда и прогрессивные решения по управлению персоналом.
Престижной награды «Top Employer» предприятие розничной торговли «Lidl Latvija» удостоилось уже четвертый год подряд. Второй раз компания получает специальную награду «Enterprise Seal», которая отмечает неизменно высокие стандарты и качественные процессы управления персоналом в международном масштабе, поскольку «Lidl» работает в 31 стране.
«Награда «Top Employer 2026» еще раз подтверждает наши высокие стандарты как работодателя и нашу неизменную приверженность заботе о наших работниках. Мы с гордостью предлагаем самую конкурентоспособную заработную плату в отрасли, а также рабочую среду, где каждый сотрудник может с первого дня расти, развиваться и вместе с другими стремиться к лучшим результатам. Работая во всех трех странах Балтии, мы сохраняем одинаково высокие стандарты как работодатель и лидерство в регионе. Наши работники - основа нашего успеха; их профессионализм и труд позволяют нам ежедневно обеспечивать нашим клиентам отличный опыт покупок», - говорит председатель правления «Lidl Latvija» Марин Докозич (Marin Dokozic).
В заботе о благополучии работников
С начала работы в Латвии «Lidl» предлагает своим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату, так как считает справедливое вознаграждение одним из наиболее эффективных способов признания вклада и усилий работников. В соответствии со своим обещанием платить самые высокие средние зарплаты в сфере розничной торговли продуктами питания, в 2025 году «Lidl» повысил зарплаты сотрудникам, инвестировав в целом почти 3,2 миллиона евро.
Финансовая стабильность работников дополнительно укрепляется за счет различных бонусов, например, транспортной компенсации для работников магазинов, бонуса за посещаемость для сотрудников магазинов и логистического центра, а работникам логистического центра полагается бонус за комплектацию заказов.
Помимо широких карьерных возможностей и конкурентоспособной заработной платы, розничная сеть «Lidl» уделяет особое внимание физическому и эмоциональному благополучию своих сотрудников. Предприятие предлагает всем работникам страхование здоровья, оплачиваемый выходной в день рождения, а также выходной 1 января, когда все магазины «Lidl» в Латвии закрыты. Особая программа поддержки работников предлагает в случае необходимости помощь психолога, консультации финансового специалиста и юриста. Каждую осень все сотрудники получают витаминные комплекты для укрепления иммунитета. И это лишь несколько примеров из списка бонусов для работников «Lidl Latvija».
Что означает быть сертифицированным предприятием «Top Employer»?
Организация «Top Employers» оценивает предприятия по детальным критериям в различных областях управления персоналом. В этом году «Lidl» повторно продемонстрировал отличные результаты в таких категориях, как привлечение талантов, адаптация новых сотрудников (onboarding), обучение и развитие, бренд работодателя и этика. Особенно значительный прогресс достигнут в процессе адаптации новых сотрудников, который компания постоянно совершенствует. «Lidl» уже с первого дня обеспечивает новым работникам надежную основу, чтобы они могли быстро освоиться, хорошо работать и добиваться успеха. Это отражает четкую убежденность предприятия в том, что успешная карьера не складывается случайно - это результат профессиональной структуры и продуманных процессов.
«Сертификат «Top Employer 2026» подтверждает, что «Lidl Latvija» целенаправленно создает качественную рабочую среду, помогающую предприятию в долгосрочном развитии. Эффективность такого подхода подтверждается постоянным внедрением улучшений в сочетании с кадровой стратегией. Мы гордимся тем, что вручаем эту награду «Lidl Latvija» за значительный вклад в улучшение рабочей среды в Латвии», - говорит председатель правления «Top Employers Institute» Адриан Селигмен (Adrian Seligman).
О «Top Employers Institute»
Институт - это международная независимая организация, целью которой является сертификация лучшей рабочей среды. Программа сертификации позволяет предприятиям оценивать и улучшать эту среду. «Top Employers Institute», основанный более тридцати лет назад, в этом году отметил 2300 лучших работодателей в 122 странах и регионах на пяти континентах. В целом эти сертифицированные «Top Employers» оказывают положительное влияние на жизнь более девяти миллионов работников по всему миру. Подробнее: https://www.top-employers.com/en/