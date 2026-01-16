Работодатель, которого стоит выбрать: «Lidl Latvija» четвертый раз получает награду «Top Employer»

«Награда «Top Employer 2026» еще раз подтверждает наши высокие стандарты как работодателя и нашу неизменную приверженность заботе о наших работниках. Мы с гордостью предлагаем самую конкурентоспособную заработную плату в отрасли, а также рабочую среду, где каждый сотрудник может с первого дня расти, развиваться и вместе с другими стремиться к лучшим результатам. Работая во всех трех странах Балтии, мы сохраняем одинаково высокие стандарты как работодатель и лидерство в регионе. Наши работники - основа нашего успеха; их профессионализм и труд позволяют нам ежедневно обеспечивать нашим клиентам отличный опыт покупок», - говорит председатель правления «Lidl Latvija» Марин Докозич (Marin Dokozic).