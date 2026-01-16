Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕС; приоритеты - поддержка приграничья и борьба с дискриминацией фермеров
Депутат Европейского парламента Нил Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету Европейского союза на 2027 год. Это первый случай в истории, когда депутат от Латвии или стран Балтии занимает столь стратегически значимый пост, принимая на себя ответственность за основной финансовый документ года в ЕС.
«У меня две главные задачи — социально ответственный европейский бюджет в целом, а также интересы стран Восточной Европы и приграничья», — отмечает Ушаков. В настоящее время идет работа над проектом руководящих принципов бюджета ЕС на 2027 год, и депутат предлагает включить в него ряд новшеств. В подготовленном Ушаковым проекте особое внимание уделено самоуправлениям, расположенным у внешних восточных границ ЕС. Признается, что приграничье страдает не только от рисков безопасности, но и от структурных экономических и социальных проблем, поэтому докладчик призывает создать специальную поддержку именно для приграничных муниципалитетов.
Также в проекте впервые прямым текстом упоминается необходимость прекратить дискриминацию фермеров Центральной и Восточной Европы, устранив диспропорции в механизмах прямых выплат и поддержки. «Приграничным самоуправлениям нужны целевые компенсации, а не просто лозунги. В свою очередь, фермеры на восточном фланге должны наконец получить справедливое отношение, покончив с многолетним неравенством», — подчеркивает Нил Ушаков. Важно, что в контексте приграничных регионов проект допускает возможность финансирования укрепления границ или «необходимых физических мер» напрямую из средств бюджета ЕС.
В целом подготовленный проект руководящих принципов носит выраженный социально ориентированный характер. Жилье в документе определено как «фундаментальное право, а не объект спекуляций», и впервые в нем содержится призыв к инвестициям европейского уровня в доступность жилья. В сфере здравоохранения акцент смещен с инфраструктуры на человеческие ресурсы: выдвинуто требование внедрить эффективные стратегии удержания персонала, чтобы предотвратить «утечку мозгов» из систем здравоохранения стран ЕС.
2027 год является последним в рамках текущего многолетнего бюджета. В проекте руководящих принципов Ушаков предлагает смену парадигмы — отказ от логики «в последний год нужно освоить средства любой ценой», заменив её оценкой реальной отдачи бюджетных программ и того, как они помогли каждому жителю ЕС. При работе над бюджетом необходимо учитывать сложный финансовый фон и «бомбу с часовым механизмом» — растущие расходы на обслуживание долга NextGenerationEU. Прогнозируется, что процентные платежи в 2027 году могут достичь 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на это заложено менее 5 миллиардов, что создает дефицит более чем в 5 миллиардов евро.
Сейчас идет разработка руководящих принципов (Guidelines). В бюджетной процедуре это первый и концептуально важнейший шаг — политическая резолюция, определяющая стратегические приоритеты и рамки до того, как Еврокомиссия проведет конкретные численные расчеты. Эти принципы служат политическим фундаментом, на котором позже строится всё финансовое планирование на следующий год. В предыдущем созыве Ушаков исполнял обязанности докладчика по административному бюджету Европарламента, а в этом году сфера его ответственности охватывает общий бюджет ЕС. Бюджет 2027 года особенно важен, так как он станет завершающим и решающим годом текущей Многолетней финансовой рамы.