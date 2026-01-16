Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕС; приоритеты - поддержка приграничья и борьба с дискриминацией фермеров

2027 год является последним в рамках текущего многолетнего бюджета. В проекте руководящих принципов Ушаков предлагает смену парадигмы — отказ от логики «в последний год нужно освоить средства любой ценой», заменив её оценкой реальной отдачи бюджетных программ и того, как они помогли каждому жителю ЕС. При работе над бюджетом необходимо учитывать сложный финансовый фон и «бомбу с часовым механизмом» — растущие расходы на обслуживание долга NextGenerationEU. Прогнозируется, что процентные платежи в 2027 году могут достичь 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на это заложено менее 5 миллиардов, что создает дефицит более чем в 5 миллиардов евро.