Психиатр Лиене Силе.
В Латвии

Жители Латвии бросились проверять психику через новый онлайн-тест

«Мы попали в десятку!» — так психиатры комментируют неожиданно большой интерес к новому цифровому инструменту оценки психического состояния. Хотя инструмент работает всего неделю, анкету уже заполнили почти тысяча человек.

Психиатр Лиене Силе: «Мы попали в десятку! Это качественный продукт, который полностью попал в цель и соответствует потребностям общества».

К настоящему моменту 120 человек уже получили запись к психиатру вне очереди на ближайшие две недели. Особенно критическая ситуация зафиксирована в Риге, где с помощью инструмента выявили 20 острых случаев, в том числе послеродовую депрессию, риск суицида и обострения биполярных расстройств, обеспечив визит к специалисту в течение семидесяти двух часов.

Система создана для того, чтобы максимально быстро и эффективно сортировать пациентов по степени тяжести их состояния с использованием искусственного интеллекта.

  • Идентификация: пользователю необходимо подтвердить свою личность.
  • Анализ искусственным интеллектом: алгоритм оценивает предоставленные ответы и определяет приоритет.
  • Связь с медицинским персоналом: после обработки данных с пациентом связывается специалист.

Отмечается, что инструмент выполняет и роль «зеркала общества». Искусственный интеллект снабжен специальными вопросами, позволяющими распознавать случаи, когда анкета заполнена из интереса или ради развлечения.

Психиатр Лиене Силе: «У нас были и сотрудники целого офиса — целый департамент, который решил посмотреть, кому из них нужна консультация. Я призываю людей быть ответственными и соучастными, потому что этот ресурс предназначен для тех, кому помощь действительно необходима».

После заполнения анкеты приоритетное лечение получают наиболее уязвимые пациенты — те, кто страдает хроническими психическими заболеваниями или внезапными обострениями, например психотическими расстройствами или тяжелыми депрессивными эпизодами.

