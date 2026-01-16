Жители Латвии бросились проверять психику через новый онлайн-тест
«Мы попали в десятку!» — так психиатры комментируют неожиданно большой интерес к новому цифровому инструменту оценки психического состояния. Хотя инструмент работает всего неделю, анкету уже заполнили почти тысяча человек.
Всего за одну неделю жители Латвии заполнили более 900 анкет для получения помощи, размещенных на сайтах всех пяти психиатрических больниц Латвии. Такой спрос заметно превысил первоначальные прогнозы.
Психиатр Лиене Силе: «Мы попали в десятку! Это качественный продукт, который полностью попал в цель и соответствует потребностям общества».
К настоящему моменту 120 человек уже получили запись к психиатру вне очереди на ближайшие две недели. Особенно критическая ситуация зафиксирована в Риге, где с помощью инструмента выявили 20 острых случаев, в том числе послеродовую депрессию, риск суицида и обострения биполярных расстройств, обеспечив визит к специалисту в течение семидесяти двух часов.
Система создана для того, чтобы максимально быстро и эффективно сортировать пациентов по степени тяжести их состояния с использованием искусственного интеллекта.
- Идентификация: пользователю необходимо подтвердить свою личность.
- Анализ искусственным интеллектом: алгоритм оценивает предоставленные ответы и определяет приоритет.
- Связь с медицинским персоналом: после обработки данных с пациентом связывается специалист.
Отмечается, что инструмент выполняет и роль «зеркала общества». Искусственный интеллект снабжен специальными вопросами, позволяющими распознавать случаи, когда анкета заполнена из интереса или ради развлечения.
Психиатр Лиене Силе: «У нас были и сотрудники целого офиса — целый департамент, который решил посмотреть, кому из них нужна консультация. Я призываю людей быть ответственными и соучастными, потому что этот ресурс предназначен для тех, кому помощь действительно необходима».
После заполнения анкеты приоритетное лечение получают наиболее уязвимые пациенты — те, кто страдает хроническими психическими заболеваниями или внезапными обострениями, например психотическими расстройствами или тяжелыми депрессивными эпизодами.