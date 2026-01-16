Жители Латвии бросились проверять психику через новый онлайн-тест

Психиатр Лиене Силе: «У нас были и сотрудники целого офиса — целый департамент, который решил посмотреть, кому из них нужна консультация. Я призываю людей быть ответственными и соучастными, потому что этот ресурс предназначен для тех, кому помощь действительно необходима».