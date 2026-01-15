Глава МИД Франции: европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Европы с Россией о мире в Украине, Браже подчеркнула, что Россия не изменила своей позиции и не поступает сигналов о том, что она намерена отказаться от своих стратегических целей, предусматривающих подчинение Украины и пересмотр архитектуры европейской безопасности. Если Россия практическими действиями продемонстрирует желание достичь мира, Европа в случае необходимости будет готова вступить в переговоры, заверила министр иностранных дел Латвии.