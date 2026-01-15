Ничего святого: мошенники в соцсетях используют имена умерших, чтобы обмануть латвийцев

Вполне понятно, что большинство людей без труда распознают в этом неуклюжую попытку обмануть читателя и, небрежно собрав воедино материалы из интернета (фотографии, текст и т. д.), завести его на путь, ведущий к выманиванию денег. Однако менее внимательные люди могут и поверить, так как визуальная идентичность новостного сайта (рубрики, разделы, оформление и т.д.) скопирована достаточно тщательно. Также участвующие лица в реальности действительно выступали в рамках конкретной передачи, но по другим, адекватным и реальным темам и вопросам.