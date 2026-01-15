Ничего святого: мошенники в соцсетях используют имена умерших, чтобы обмануть латвийцев
Мошенники цифровой эпохи уверенно переступают не только границы креативности, но и нормы морали и этики, не теряя мотивации и используя все новые приемы. В преступной среде теперь считается допустимым — с целью выманивания денег — распространять фальшивые новости о недавно умерших людях.
Совсем недавно Латвию достигла печальная весть — ушла из жизни любимая писательница Нора Икстена. По понятным причинам об этом написало большинство латвийских СМИ. Очевидно, эта новость не прошла мимо тех, кто в Латвии пытается втягивать людей в мошеннические схемы с помощью фальшивых новостных порталов и аккаунтов в социальных сетях. Вскоре в Facebook появилось абсурдное, ложное сообщение — якобы завещание писательницы раскрывает «шокирующие детали наследства» и истинные причины богатства.
Следует подчеркнуть, что при размещении этого фальшивого сообщения мошенники использовали бренд Jauns.lv — как название, так и визуальную идентичность (логотип, цвета и т.п.). Кроме того, по непонятным причинам в Facebook это сообщение распространял аккаунт с названием «Hyundai Motor Algerie», который, вероятнее всего, не имеет отношения ни к южнокорейскому автопроизводителю, ни к Алжиру.
Стоит добавить, что имя писательницы Норы Икстены — не единственное, которое используется подобным образом. В связи с этим призываем читателей быть внимательными и критичными к информации, найденной в социальных сетях.
Что следует понимать
Вполне понятно, что большинство людей без труда распознают в этом неуклюжую попытку обмануть читателя и, небрежно собрав воедино материалы из интернета (фотографии, текст и т. д.), завести его на путь, ведущий к выманиванию денег. Однако менее внимательные люди могут и поверить, так как визуальная идентичность новостного сайта (рубрики, разделы, оформление и т.д.) скопирована достаточно тщательно. Также участвующие лица в реальности действительно выступали в рамках конкретной передачи, но по другим, адекватным и реальным темам и вопросам.
Чтобы избежать ловушки мошенников, вот несколько простых шагов, которые вам помогут:
- если сообщение новостного сайта вызывает подозрения, рекомендуется внимательно изучить оформление. Скорее всего, обнаружится ряд небрежностей, которые при более глубоком анализе позволят понять, что вы смотрите на фальшивую страницу;
- с высокой вероятностью используемые шрифты и верстка текста также не будут совпадать с настоящим новостным сайтом;
- домен, на котором размещена фальшивая новость, почти наверняка будет другим — не www.jauns.lv или rus.jauns.lv, а, например, sp***y.com, как в данном случае. Если якобы настоящий домен виден на изображении (как в случае с Норой Икстеной), рекомендуется самостоятельно зайти на настоящий новостной сайт и убедиться, что такого материала там действительно нет;
- окончательно понять, что вы попали на сайт мошенников, поможет посещение настоящего сайта и сравнение его содержимого с подозрительным источником.