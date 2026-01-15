ВИДЕО: купание годовалого ребенка в проруби в 30-градусный мороз вызвало скандал в соцсетях

Видео было опубликовано в группе центра здоровья "Айсберг" и быстро разлетелось по интернету. На кадрах видно, как мужчина с ребенком, которому всего 1 год и 4 месяца, подходит к проруби в сильный мороз. От их тел идет пар — очевидно, перед этим они находились в бане. Отец заходит в ледяную воду вместе с сыном и трижды окунается. Спустя несколько секунд малыш начинает хныкать, и мужчина сразу выходит из проруби. "Поздравляем самого молодого моржика! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!" — говорилось в сообщении организаторов купаний.