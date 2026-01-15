ВИДЕО: купание годовалого ребенка в проруби в 30-градусный мороз вызвало скандал в соцсетях
В Сургуте (Россия) разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео с купанием годовалого ребенка в проруби при температуре около минус 30 градусов. Отец мальчика, опытный морж, решил приобщить сына к закаливанию, но его действия вызвали бурную реакцию — от восхищения до призывов привлечь его к ответственности.
Видео было опубликовано в группе центра здоровья "Айсберг" и быстро разлетелось по интернету. На кадрах видно, как мужчина с ребенком, которому всего 1 год и 4 месяца, подходит к проруби в сильный мороз. От их тел идет пар — очевидно, перед этим они находились в бане. Отец заходит в ледяную воду вместе с сыном и трижды окунается. Спустя несколько секунд малыш начинает хныкать, и мужчина сразу выходит из проруби. "Поздравляем самого молодого моржика! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!" — говорилось в сообщении организаторов купаний.
Публикация вызвала волну противоречивых комментариев. Многие пользователи назвали происходящее жестоким экспериментом над ребенком и призвали привлечь отца к ответственности. Критики указывали, что малыш не может осознанно согласиться на такую процедуру и подвергается неоправданному риску. Однако нашлись и те, кто встал на защиту мужчины. Сторонники закаливания утверждали, что при правильном подходе и постепенной адаптации холодовые процедуры могут быть полезными даже для маленьких детей. Они отмечали, что в некоторых семьях традиции моржевания передаются из поколения в поколение. Особенно активно обсуждался вопрос: может ли ребенок такого возраста адекватно переносить подобные нагрузки, даже если семья давно практикует холодовые процедуры?
После волны критики руководитель центра здоровья "Айсберг" Азамат Якупов выступил в защиту отца мальчика. Он заявил, что мужчина занимается моржеванием уже более восьми лет, а ребенок не впервые участвует в закаливающих процедурах. По словам Якупова, после купания отец с сыном сразу отправились в баню, а состояние малыша не вызывало никаких опасений. Он подчеркнул, что семья использует проверенные методики и действует осознанно, а не спонтанно ради эффектного видео. В клубе подобные погружения считают допустимыми и безопасными при соблюдении всех правил.
Тем не менее врачи отнеслись к происходящему крайне критически. Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в комментарии для СМИ резко раскритиковал практику купания маленьких детей в ледяной воде. "На Руси в языческие времена была практика бросать заболевших детей в прорубь. Если ребенок выплывал, то, считалось, жить будет долго. Дети не всегда плавают интуитивно, многие шли ко дну, значит, не жильцы. Мы, все-таки, не язычники. Вообще непонятно, зачем это делать. И ребенку никакой пользы", — объяснил эксперт.
Врач подчеркнул, что погружение в прорубь — это серьезное испытание для организма как детей, так и взрослых. "Это ни разу не про здоровье, ни разу не про ум. Для ребенка такое купание в ледяной воде — большой и абсолютно лишний стресс. Очень высокая вероятность того, что ребенок может заболеть пневмонией", — отметил Кондрахин.
Специалист также обратил внимание на особенности детского организма: "У маленьких детей терморегуляция нарушена, они очень быстро как охлаждаются, так и перегреваются. Поэтому реакция индивидуальна. Если окунуть в прорубь абсолютно здорового ребенка, затем его согреть, напоить теплым молоком, то, вероятнее всего, с ним ничего не будет. Но, тем не менее, риск есть и он не оправдан".
Педиатры напоминают, что организм ребенка в возрасте до двух лет еще не способен полноценно регулировать теплообмен, а резкий перепад температур может привести к переохлаждению, спазму сосудов и серьезному стрессу. Даже если внешне все выглядит спокойно, последствия могут проявиться позже — в виде простудных заболеваний, проблем с дыхательной системой или нервной реакцией.
Медики подчеркивают: закаливание должно быть постепенным, мягким и соответствовать возрасту ребенка. Экстремальные методы допустимы далеко не для всех взрослых, не говоря уже о малышах, которые не могут выразить свое согласие или отказаться от процедуры.