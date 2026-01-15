Никакой "одноразовой" техники: чем новая директива ЕС хороша для покупателей и плоха для производителей

Целесообразность ремонта часто зависит от цены, но, как выясняется, цена не всегда является решающим фактором. Важны также эмоциональная ценность и практическая необходимость. «Иногда приходится говорить: “Послушайте, эта вещь настолько старая — вы шутите? За эти же деньги вы можете купить новую”. Если стоимость ремонта превышает половину стоимости устройства, мы всегда консультируемся с клиентом, обсуждаем, взвешиваем. И бывает, что человек настолько привык к своей вещи, что выбирает ремонт», — рассказывает Рандме.