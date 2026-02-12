Уроки гособороны охватят всех старшеклассников, независимо от формы обучения
С будущего учебного года обучение государственной обороне станет обязательным не только для очников, но и для старшеклассников, обучающихся дистанционно и заочно.
Чтобы обеспечить всем молодым людям равные возможности освоить государственную оборону, со следующего учебного года ее планируется ввести также в программах среднего образования дистанционной и заочной формы. Это предусматривают концептуально поддержанные в четверг, 12 февраля, в Сейме поправки к Закону об обучении государственной обороне и Яунсардзе.
Обучение государственной обороне реализует Центр яунсардзе. В средних школах оно является обязательным с 2024/2025 учебного года в очной форме, чтобы обеспечить молодежи базовые навыки действий в кризисных ситуациях и способствовать развитию гражданского сознания. Предложенные депутатами изменения обеспечат равный доступ к обучению всем молодым людям независимо от формы получения образования. На этапе средней школы обучение обороне особенно важно, поскольку оно дает знания о системе государственной безопасности, развивает способность действовать в кризисных ситуациях и укрепляет психологическую устойчивость молодежи, подчеркивают авторы поправок.
Поправки расширят доступность обучения для нескольких тысяч учащихся, которые обучаются дистанционно или заочно. 1 сентября 2025 года обучение в 10 классе дистанционно начали 2302 ученика, а в 11 классе обучались 2849 учеников. В свою очередь, в программах заочного образования в начале этого учебного года в 10 классе обучались 262 учащихся, а в 11 классе — 265.
Чтобы поправки к Закону об обучении государственной обороне и Яунсардзе вступили в силу, их еще необходимо рассмотреть в Сейме в окончательном чтении.