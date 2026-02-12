Уроки гособороны охватят всех старшеклассников, независимо от формы обучения

Обучение государственной обороне реализует Центр яунсардзе. В средних школах оно является обязательным с 2024/2025 учебного года в очной форме, чтобы обеспечить молодежи базовые навыки действий в кризисных ситуациях и способствовать развитию гражданского сознания. Предложенные депутатами изменения обеспечат равный доступ к обучению всем молодым людям независимо от формы получения образования. На этапе средней школы обучение обороне особенно важно, поскольку оно дает знания о системе государственной безопасности, развивает способность действовать в кризисных ситуациях и укрепляет психологическую устойчивость молодежи, подчеркивают авторы поправок.