На рынке акций в этом году можно хорошо заработать? Что думают латвийские эксперты
Несмотря на политическую неопределенность и глобальные риски, мировые фондовые рынки завершили прошлый год рекордным ростом. Эксперты считают, что динамика в 2026‑м будет зависеть от процентных ставок, политики США и общей геополитической напряженности.
Несмотря на то, что смена президента США внесла беспрецедентные элементы тревоги в мировую экономику, мировые фондовые рынки пережили головокружительный рост, завершив прошлый год новыми рекордами биржевых индексов. Повторится ли то же самое в этом году? Tvnet.lv выяснял это в беседе с экспертами фондового рынка.
Рост биржевых индексов на десять процентов и более за год - это не редкость, это может быть общей нормой. Конечно, и в отклонениях от нормы нет ничего необычного, и, учитывая последние события в мире и растущую напряженность в международных отношениях, можно даже предположить, что это отклонение в этом году может быть с небольшим минусом. Какие же факторы могут способствовать росту цен на акции на мировых биржах, а какие события могут разрушить эти надежды?
По словам Олега Емельянова, руководителя по инвестициям отдела финансовых рынков Swedbank, возвращение Дональда Трампа в Белый дом играет важную роль в общей динамике рынка. Не секрет, что Трамп хочет снижения процентных ставок и ослабления доллара. Инвестиционные эксперты считают, что процентные ставки в США и в этом году будут снижены.
По мнению руководителя управления финансовых рынков Rietumu banka Дмитрия Морозова, американский фондовый рынок в этом году будет в основном поддерживаться ожиданиями инвесторов на стабилизацию или даже снижение базовых процентных ставок, что означает привлечение более дешевых кредитных ресурсов и, соответственно, инвестиций в будущее развитие бизнеса. "Такая тенденция обычно снижает неопределенность на финансовых рынках и улучшает настроения инвесторов, повышая интерес к более рискованным активам. Это особенно актуально для технологического и растущего секторов, где оценка компаний во многом основана на ожидаемой будущей прибыли", - сказал он.
"Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит ставки несколько раз. С другой стороны, Европейский центральный банк, похоже, близок к завершению цикла снижения процентных ставок, в то время как Банк Японии уже некоторое время движется в противоположном направлении. К этому добавляется потенциальная неопределенность, связанная со сменой руководства ФРС США, поскольку срок полномочий Джерома Пауэлла подходит к концу", - комментирует Игорь Лахтадир, инвестиционный стратег Luminor Asset Management.
"Учитывая, что весной необходимо будет утвердить нового главу центрального банка США, который, скорее всего, будет "человеком Трампа", политика снижения процентных ставок и ослабления доллара, скорее всего, продолжится. Это может поддержать американский фондовый рынок", - заключает Емельянов.
Между тем в еврозоне мы наблюдаем противоположную тенденцию: стабильные краткосрочные и растущие долгосрочные процентные ставки, а также укрепление евро. Это может негативно повлиять на внутренний спрос в еврозоне, ее экспортный потенциал, а также на перспективы фондовых рынков отдельных государств еврозоны. В то же время фондовый рынок США также сопряжен с риском.