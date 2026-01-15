На рынке акций в этом году можно хорошо заработать? Что думают латвийские эксперты

Рост биржевых индексов на десять процентов и более за год - это не редкость, это может быть общей нормой. Конечно, и в отклонениях от нормы нет ничего необычного, и, учитывая последние события в мире и растущую напряженность в международных отношениях, можно даже предположить, что это отклонение в этом году может быть с небольшим минусом. Какие же факторы могут способствовать росту цен на акции на мировых биржах, а какие события могут разрушить эти надежды?