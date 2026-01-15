"Они ничего не знают и ни за что не отвечают": эстонский блогер жестко критикует airBaltic из-за пропавшего чемодана

По словам Сибуль, между Амстердамом и Таллином ежедневно выполняется несколько рейсов, но ее багаж уже три дня остается в одном и том же месте. Это, как утверждает блогер, подтверждает установленный в чемодане трекер AirTag. «Со мной в аэропортах случалось многое, но чтобы чемодан просто стоял на месте три дня — такого еще не было», — пишет Анита. В одной из публикаций она саркастически предлагает авиакомпании «бесплатно показать», где именно находится багаж, если сотрудники сами не могут его найти.