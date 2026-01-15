"Они ничего не знают и ни за что не отвечают": эстонский блогер жестко критикует airBaltic из-за пропавшего чемодана
Эстонская блогер Анита Сибуль уже несколько дней безуспешно пытается вернуть свой багаж, который, по данным трекера AirTag, застрял в аэропорту Амстердама. История получила широкий резонанс после серии ее эмоциональных публикаций в социальных сетях.
Анита вернулась домой в Эстонию, однако ее чемодан по неизвестной причине так и не попал на рейс Амстердам — Таллин. С понедельника блогер открыто обратилась к авиакомпании airBaltic в Instagram, требуя объяснений и конкретных действий, сообщает Postimees.ee.
По словам Сибуль, между Амстердамом и Таллином ежедневно выполняется несколько рейсов, но ее багаж уже три дня остается в одном и том же месте. Это, как утверждает блогер, подтверждает установленный в чемодане трекер AirTag. «Со мной в аэропортах случалось многое, но чтобы чемодан просто стоял на месте три дня — такого еще не было», — пишет Анита. В одной из публикаций она саркастически предлагает авиакомпании «бесплатно показать», где именно находится багаж, если сотрудники сами не могут его найти.
Во вторник утром блогер сообщила, что получила очередное письмо от airBaltic с уведомлением о том, что поиски чемодана продолжаются. Это сообщение лишь усилило ее раздражение. «Очевидно, они даже не пытаются», — заявила она, добавив, что уже предоставила авиакомпании подробное описание багажа и отметила наличие старых багажных бирок. При этом блогер отмечает, что рассчитывать на компенсацию практически не может. Страховка, по словам ее подписчиков, покрывает дополнительные расходы из-за задержки багажа, такие как покупка одежды или средств гигиены. Однако Анита прилетела домой, поэтому таких расходов у нее не возникло.
В airBaltic подтвердили, что заявление о пропаже багажа получено, и заверили, что предпринимают все возможные меры. В авиакомпании пояснили, что начало 2026 года сопровождалось серьезными сбоями в авиасообщении из-за сильных снегопадов, что могло повлиять на обработку багажа.
Кроме того, в airBaltic заявили, что, согласно имеющейся информации, они не получили чемодан от предыдущего перевозчика — Qatar Airways, который занимался перебронированием рейса. По этой причине не исключено, что багаж может находиться в аэропорту Дохи. Пассажирке рекомендовали обратиться напрямую в Qatar Airways. Анита, однако, не согласна с этой версией. По данным ее AirTag, чемодан с субботы находится именно в аэропорту Амстердама. Ответ авиакомпании она расценивает как попытку снять с себя ответственность.
«Из этого следует одно: они ничего не знают и ни за что не отвечают. Виноваты погода, другие авиакомпании и вообще сами пассажиры», — иронизирует блогер.
По ее словам, она уже не рассчитывает даже на извинения со стороны airBaltic, не говоря о скором возвращении своего багажа.