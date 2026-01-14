"Если не повысить зарплаты, некому будет учить": вопрос зарплат педагогов снова в центре внимания

Она признала, что подобные решения даются нелегко, но правительство понимает, что если не повысить зарплату учителям, в школах некому будет преподавать. "И мы уже договорились об изменениях в школьной сети. Мы рассматриваем различные цифровые решения, и для нас важно, чтобы дети получали качественное образование", - сказала Силиня.