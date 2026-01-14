Из-за морозов заполнились ночные приюты Риги: в ночь на 14 января там было почти 600 человек
С наступлением морозов ночные приюты заполняются активнее. В ночь на 14 января в приютах Риги находились почти 600 человек, а при температуре около -10 градусов приюты переходят на круглосуточный режим работы. В других регионах Латвии в холодное время также растет спрос на ночлег, однако в целом в последние годы приюты отмечают снижение числа людей без жилья.
Представитель Департамента благосостояния Рижской думы Алдис Страпцанс подтвердил, что спрос на ночные приюты всегда увеличивается особенно в январе и феврале, и в этом году ситуация такая же, сообщает LSM.lv.
Сейчас в приютах Риги находятся почти 600 человек, при этом свободные места еще есть, особенно в приютах, расположенных дальше от центра, в частности на улице Мазъюмправас и улице Латгалес.
Страпцанс отметил, что 80% клиентов приютов — мужчины, в основном предпенсионного возраста; у многих есть проблемы со здоровьем, в том числе зависимости, из-за чего возникают трудности с поиском работы и постоянного жилья.
«Этой ночью в приютах ночевали в общей сложности 598 человек. В Риге у нас два муниципальных приюта, а также мы закупаем услугу еще в четырех местах у организаций по договору. Сейчас количество закупленных мест — 655. Конечно, мы смотрим на спрос, мониторим ситуацию каждый день — какая загрузка — и при необходимости можем увеличить до 700», — сказал Страпцанс.
Он добавил, что «по сравнению с прошлым годом пока не наблюдается тенденции, что спрос отличался бы, что был бы рост. Но я хотел бы отметить: если смотреть в разрезе последних трех лет, в целом есть тенденция к снижению числа клиентов в приютах, потому что в предыдущие годы бывало до 700 посетителей».
Таким образом, в холодное время люди активнее пользуются ночными приютами, но при этом нередки случаи, когда людей доставляют в приюты полиция или мобильные бригады.
Жители Риги также могут сообщать, если замечают людей, которые в мороз ночуют на улице.
Руководитель ночного приюта Красного Креста Катрине Анна Круклите подтвердила, что с наступлением морозов 14 января на улице Гайзиня, 7 людей стало больше. В среднем там находятся около 90 человек без жилья — больше, чем обычно, но ситуация не критическая: при необходимости приют может принять до 100 человек и никому не отказывает.
Руководитель Вентспилсского отделения Латвийского объединения самаритян Андис Сукурс рассказал, что и в Вентспилсе в приюте с морозами людей стало больше, но не значительно: всего 30 мест, сейчас занята примерно половина. По его словам, в последние годы число бездомных в целом не растет, однако этой зимой заметна тенденция: больше людей без жилья самостоятельно находят заброшенные дома, что опасно. «Есть одна неприятная вещь. Многие люди, например, не пользуются услугами приютов, а находят какие-то бесхозные дачи — это довольно опасно: домик не предназначен для зимы, они перетапливают, возникает пожар и так далее. На мой взгляд, в этом году таких случаев больше, чем раньше. Хотел бы добавить: пусть люди присматриваются вокруг и, если видят, что бездомные живут в неподходящих условиях, сообщают об этом муниципальной полиции, чтобы люди не получили обморожения, потому что потом проблем гораздо больше, чем если их вовремя доставить к нам», — подчеркнул Сукурс.
Представители приютов также отметили, что в это время особенно нужны пожертвованные людьми теплые вещи и обувь, особенно мужские. Пожертвования можно приносить в приюты в регионах, а в Риге — в дневной центр на улице Католю, 57.