Из-за морозов заполнились ночные приюты Риги: в ночь на 14 января там было почти 600 человек

Руководитель Вентспилсского отделения Латвийского объединения самаритян Андис Сукурс рассказал, что и в Вентспилсе в приюте с морозами людей стало больше, но не значительно: всего 30 мест, сейчас занята примерно половина. По его словам, в последние годы число бездомных в целом не растет, однако этой зимой заметна тенденция: больше людей без жилья самостоятельно находят заброшенные дома, что опасно. «Есть одна неприятная вещь. Многие люди, например, не пользуются услугами приютов, а находят какие-то бесхозные дачи — это довольно опасно: домик не предназначен для зимы, они перетапливают, возникает пожар и так далее. На мой взгляд, в этом году таких случаев больше, чем раньше. Хотел бы добавить: пусть люди присматриваются вокруг и, если видят, что бездомные живут в неподходящих условиях, сообщают об этом муниципальной полиции, чтобы люди не получили обморожения, потому что потом проблем гораздо больше, чем если их вовремя доставить к нам», — подчеркнул Сукурс.