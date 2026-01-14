Полиция Даугавпилса опубликовала важное обращение к жителям в связи с зимним сезоном
Муниципальная полиция Даугавпилса призывает детей, молодежь и их родителей уделять повышенное внимание безопасному поведению в зимних условиях. Хотя зима дает возможности для активного отдыха на свежем воздухе, этот период связан и с повышенными рисками.
Особую осторожность следует соблюдать, находясь на замерзших водоемах. Толщина льда может быть неравномерной, а визуально безопасный лед не всегда гарантирует реальную безопасность. Находиться на льду детям и подросткам без присмотра взрослых опасно и недопустимо.
С 9 января отменено распоряжение исполнительного директора самоуправления Даугавпилса о запрете находиться на льду водоемов, расположенных на территории города, за исключением реки Даугавы. Запрет находиться на льду реки Даугавы по-прежнему действует, поскольку на реке не сформировался достаточно толстый и безопасный лед.
Зимой часто используются санки, горки и другие активности, однако выбирать следует только предназначенные для этого и безопасные места. Катание с склонов вблизи дорог, проезжей части или парковок создает серьезную угрозу здоровью и жизни.
Муниципальная полиция Даугавпилса напоминает, что в общественных местах необходимо соблюдать общественный порядок. Нельзя портить муниципальное или частное имущество, а также подвергать опасности себя или других. Следует помнить, что бросание снега и льда в транспортные средства, здания или прохожих опасно и может привести к серьезным последствиям.
Родителей призывают обсудить с детьми правила безопасного поведения и интересоваться, где и как они проводят свободное время. Детям и молодежи, в свою очередь, важно осознавать ответственность и выполнять указания взрослых.
Муниципальная полиция призывает всех действовать ответственно, чтобы зимние развлечения проходили безопасно и без происшествий.