Полиция Даугавпилса опубликовала важное обращение к жителям в связи с зимним сезоном

Муниципальная полиция Даугавпилса напоминает, что в общественных местах необходимо соблюдать общественный порядок. Нельзя портить муниципальное или частное имущество, а также подвергать опасности себя или других. Следует помнить, что бросание снега и льда в транспортные средства, здания или прохожих опасно и может привести к серьезным последствиям.