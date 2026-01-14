Латвия создаст первый в регионе центр "Единого здоровья" за 30 млн евро

Проект будет реализован Латвийским центром биомедицинских исследований и обучения в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, институтом BIOR и международными партнерами. В качестве ассоциированных партнеров в проекте также примут участие Центр профилактики и контроля заболеваний и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Планируется, что проект будет запущен в этом году.