Латвия создаст первый в регионе центр "Единого здоровья" за 30 млн евро
Латвия готовится создать первый в Балтии и Восточной Европе интегрированный центр "Единого здоровья" — проект стоимостью около 30 млн евро, который объединит данные о здоровье людей, животных и окружающей среды для раннего выявления рисков.
В Латвии планируется создать первый в Балтии и Восточной Европе интегрированный передовой центр "Единого здоровья" с общим объемом инвестиций около 30 млн евро. С этой целью во вторник правительство поддержало обеспечение национального софинансирования научного проекта IntegroHEALTH.
Проект был поддержан после рассмотрения доклада Министерства образования и науки (МОН). В нем отмечается, что новый центр объединит данные о здоровье людей, окружающей среде и здоровье животных для своевременного выявления угроз общественному здоровью, таких как вспышки инфекций, загрязнение окружающей среды или распространение устойчивости к антибиотикам.
Центр будет использовать технологии искусственного интеллекта и цифровых двойников, что позволит прогнозировать риски и принимать решения в режиме реального времени, пояснили в МОН. Планируется развивать четыре новых направления исследований, в том числе метагеномику единого здоровья и аналитику безопасности, экологическую биоиндикаторную аналитику и моделирование цифровых систем.
Проект также предусматривает создание новой научной инфраструктуры, привлечение высококвалифицированных исследователей и более тесное сотрудничество между наукой, государственными учреждениями и предприятиями. Ожидается, что это укрепит готовность Латвии к вызовам в сфере здоровья и безопасности окружающей среды. Инфраструктуру центра также планируется использовать для мониторинга общественного здоровья и безопасности окружающей среды в режиме реального времени.
По итогам проекта предполагается создать более 20 новых рабочих мест для высококвалифицированных ученых. Кроме того, будет создана цифровая платформа, которой смогут пользоваться предприятия водного хозяйства, продовольственной сферы, сельского хозяйства, фармацевтики и биотехнологий.
Если проект будет утвержден в исследовательской программе Евросоюза "Горизонт Европа", он получит до 15 млн евро финансирования ЕС, а Латвия обеспечит аналогичное национальное софинансирование, в том числе за счет средств Фонда регионального развития ЕС, государственного бюджета и участников проекта.
Проект будет реализован Латвийским центром биомедицинских исследований и обучения в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, институтом BIOR и международными партнерами. В качестве ассоциированных партнеров в проекте также примут участие Центр профилактики и контроля заболеваний и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Планируется, что проект будет запущен в этом году.