Рижан предупреждают о вывозе елок: пока бесплатно, а скоро уже за деньги - счет выставят всему дому

В Риге за вывоз отходов отвечают три компании, и у каждой — свои правила. Узнать, какая именно обслуживает ваш дом, несложно: название указано в ежемесячном счете и на самих мусорных контейнерах. Но незнание, как известно, от дополнительных расходов не спасает.