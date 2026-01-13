Не выбросили вовремя? Елка после праздников может обойтись в 6 евро.
В Латвии
Сегодня 15:31
Рижан предупреждают о вывозе елок: пока бесплатно, а скоро уже за деньги - счет выставят всему дому
После праздников елка из символа уюта быстро превращается в проблему. И если с украшениями все просто — сняли и убрали, — то с утилизацией начинаются нюансы, за которые потом приходится платить уже реальными деньгами.
В Риге за вывоз отходов отвечают три компании, и у каждой — свои правила. Узнать, какая именно обслуживает ваш дом, несложно: название указано в ежемесячном счете и на самих мусорных контейнерах. Но незнание, как известно, от дополнительных расходов не спасает.
Как сдать елку правильно, чтобы потом не было неприятных сюрпризов:
- полностью снимите все игрушки и гирлянды;
- если елка росла в горшке, достаньте ее из него;
- если высота превышает 2 метра, елку нужно распилить — иначе ее вывезут, но уже за деньги;
- оставьте елку рядом с контейнером или на площадке для сбора отходов.
Ключевой момент — сроки, о которых многие вспоминают слишком поздно.
- Когда елку еще принимают бесплатно:
- Eco Baltia vide — до 19 января;
- Clean R — до 20 января;
- Lautus Vide — до 31 января.
После этих дат новогодняя елка внезапно перестает быть «бесплатной». Ее, конечно, вывезут, но счет выставят дому. И суммы выглядят уже не празднично:
- Eco Baltia vide — 6 евро за одну елку;
- Clean R — 5 евро за елку;
- Lautus Vide — половина тарифа на несортированные бытовые отходы.
Ирония в том, что платить придется не конкретному владельцу елки, а всему дому — через общие расходы. То есть одна забытая елка может испортить настроение сразу нескольким соседям.