Выбрасывать в контейнеры нельзя: рижанам рассказали, куда сдать елку после праздников
И в этом году у жителей Риги есть возможность экологично и при соблюдении определенных условий бесплатно избавиться от рождественских елок. Операторы по обращению с отходами в разных районах города обеспечивают сбор елок в установленные сроки и по предварительной заявке, поэтому жителей призывают заранее ознакомиться с требованиями на своей территории обслуживания.
Операторы по вывозу отходов подчеркивают: елки запрещено выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Их необходимо размещать рядом с контейнерами или в специально указанных местах, предварительно полностью освободив от праздничных украшений, горшков и упаковки.
Земгальское предместье Риги
(обслуживает SIA Lautus Vide)
В Земгальском предместье в этом году бесплатный вывоз елок обеспечивается как для физических, так и для юридических лиц (в том числе для многоквартирных жилых домов), при наличии действующего договора на обслуживание бытовых отходов.
- Период акции: с 06.01. по 31.01.2026
- Вывоз: в течение января по предварительной заявке
Для юридических лиц вывоз елок осуществляется по отдельным маршрутам в рабочие дни.
Условия вывоза:
- длина елки — до 2 метров (более длинные необходимо разделить на части);
- елки должны быть полностью освобождены от украшений и горшков;
- елки не должны быть упакованы в пленку, мешки или другую упаковку;
- елки необходимо размещать рядом с контейнерами для бытовых отходов.
Северный район Риги и Видземское предместье
(обслуживает SIA Eco Baltia vide)
В Северном районе Риги и Видземском предместье бесплатный вывоз елок будет обеспечен по заявкам, полученным до 19.01.2026. По заявкам, поступившим после этой даты, стоимость услуги составит 6 евро за одну елку.
Порядок подачи заявки:
С одного адреса бесплатный вывоз елок организуется один раз.
Условия вывоза:
- высота елки — до 2,5 метра;
- елки должны быть полностью освобождены от праздничных украшений;
- если высота елки превышает 2,5 метра, о возможностях вывоза и стоимости услуги необходимо договариваться индивидуально с оператором.
Центральный район Риги, Латгальское предместье и Курземский район
(обслуживает SIA Clean R)
На этих территориях Риги жители могут подать заявку на бесплатный вывоз елок до 20.01.2026. После этой даты вывоз елок будет осуществляться за плату.
Способы подачи заявки:
- на портале самообслуживания www.manai.videi.lv;
- по телефону 67111001;
- по электронной почте kc@cleanr.lv.
После получения заявок Clean R сформирует специальные маршруты сбора елок и проинформирует жителей о дате вывоза.
Жители многоквартирных домов также могут подать заявку на вывоз елок через управляющего своего дома.
Условия вывоза:
- необходимо снять все праздничные украшения;
- елку, которая находилась в горшке, нужно вынуть из горшка;
- принимаются елки высотой до 2,5 метра (более крупные необходимо распилить);
- жителям частных домов елку следует не позднее чем за день до вывоза разместить в месте, где обычно выставляются контейнеры для отходов.
Дополнительная информация доступна на сайте Clean R. Операторы по обращению с отходами призывают жителей соблюдать установленные сроки и требования, чтобы рождественские елки утилизировались экологично и не оказывались в неподходящих местах городской среды.