За время новогодних праздников в одном российском роддоме умерли 9 младенцев, еще 8 - в реанимации

Еще одна мать погибшего в январе новорожденного сообщила Baza, что в период трагических событий практически весь персонал роддома был болен. 26-летняя Арина Б. рассказала, что ее недоношенному ребенку стало плохо — у него стали резко колебаться показатели давления, после чего младенца перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось. По словам женщины, врачи первоначально назвали причиной смерти остановку сердца, однако патолого-анатомическое исследование выявило у ребенка инфекционное заболевание. Девушка также утверждает, что в те дни многие сотрудники роддома проявляли симптомы болезни — кашляли и чихали, а врачи и медсестры перемещались по отделениям без масок и перчаток.