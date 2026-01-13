Сдавали квартиру годами, теперь ждут: VID требует от арендодателей десятки тысяч евро

Гунтис Стирна называет себя пенсионером из Старой Риги. Квартиру, в которой зимой он живет с женой, в летний сезон супруги сдают, чтобы получить дополнительный доход и на это время уехать подальше от шума. Так они поступали несколько лет. Сейчас в сдаче жилья взята пауза, связанная с требованием зарегистрироваться в упрощенном режиме НДС. Этот режим был введен прошлым летом и касается размещения жилья при сотрудничестве с иностранными платформами, например Booking. Поскольку многие из тех, кто зарегистрировался, столкнулись с неприятным сюрпризом — требованием заплатить налог с оборота за последние три года, Гунтис Стирна пока выжидает, сообщает LSM+.