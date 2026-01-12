Toyota оказалась под фурой в сугробе: подробности трагического ДТП на Вентспилсском шоссе
В аварии на Вентспилсском шоссе у Кемери на днях погибли три человека. На данный момент причины произошедшего можно описать кратко: рискованная езда в плохих дорожных условиях. Однако не исключено, что после завершения всех экспертиз будут выявлены и другие факторы.
У Кемерского национального парка водители стояли в пробке длиной около двух километров в обоих направлениях. На месте открывалась тяжелая картина: несколько автомобилей разбросаны по придорожным кюветам, но больше всего внимания привлекал грузовик, который в сугробе придавил внедорожник Toyota Hilux. От удара у машины оторвало грузовой кузов — его отбросило на другую сторону дороги.
Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что на этом участке Вентспилсского шоссе серьезные аварии происходят с неприятной регулярностью: около года назад здесь же случилось похожее тяжелое ДТП, широко освещавшееся в СМИ. По его словам, сейчас известно, что один автомобиль потерял управление и столкнулся с грузовиком, после чего в аварии оказались вовлечены еще три машины, которые съехали с дороги. Он подчеркнул требование ехать в соответствии с состоянием дороги, так как это мог быть один из факторов, который не был соблюден.
Ирбитис обратил внимание на переменчивые погодные условия — когда теплеет, дороги становятся мокрыми, периодически идет снег, бывает ветер. В таких условиях сложно прогнозировать качество покрытия, поэтому водитель должен быть особенно внимателен, чтобы внезапно не потерять контроль над машиной. Отдельно он подчеркнул важность контроля состояния шин: если в декабре глубина протектора была на минимальных 4 мм, то сейчас она могла снизиться до 3 мм, что недопустимо, особенно когда погода ухудшается и дорожные условия становятся еще более непредсказуемыми. В последние дни во многих местах были снег и метель, и в такой ситуации критически важно, чтобы автомобиль был технически подготовлен, включая исправность освещения.
Внимание команды «Degpunktā» привлекли разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также обнаруженные в кузове Toyota Hilux остатки тела и голова дикого кабана. Не исключено, что погибшие могли быть охотниками, которые незадолго до аварии разделывали добычу.
В крупнейших организациях, объединяющих охотников — Латвийской ассоциации охотников и Латвийском союзе охотников — не было информации о возможной гибели их членов.
Грузовой автомобиль, участвовавший в столкновении, принадлежит шведской компании NTEX. Представитель компании в Латвии сообщил, что водителю фуры после происшествия дадут выходные, чтобы восстановиться психологически: физически он не пострадал, но морально чувствует себя плохо. Также отмечается, что при прохождении техосмотра с грузовика был снят видеорегистратор, поэтому видеозаписи из кабины нет. Однако показания водителя и свидетелей, по словам представителя NTEX, подтверждают версию о том, что именно Toyota Hilux оказалась на встречной полосе: фура двигалась по своей полосе, а Hilux пошел на обгон, заскользил и потерял управление.
Параллельно компании предстоит решить технический вопрос — как вытащить грузовик из кювета. Сначала нужно перегрузить 24 тонны товара, упакованного в картонные коробки и перевозившегося клиентам.