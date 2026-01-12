Toyota оказалась под фурой в сугробе: подробности трагического ДТП на Вентспилсском шоссе

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что на этом участке Вентспилсского шоссе серьезные аварии происходят с неприятной регулярностью: около года назад здесь же случилось похожее тяжелое ДТП, широко освещавшееся в СМИ. По его словам, сейчас известно, что один автомобиль потерял управление и столкнулся с грузовиком, после чего в аварии оказались вовлечены еще три машины, которые съехали с дороги. Он подчеркнул требование ехать в соответствии с состоянием дороги, так как это мог быть один из факторов, который не был соблюден.