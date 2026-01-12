Новые подробности аварии в Тукумском крае: среди жертв - бывший депутат от Национального объединения

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo. После этого произошло столкновение еще с тремя автомобилями. По факту происшествия начат уголовный процесс.