Новые подробности аварии в Тукумском крае: среди жертв - бывший депутат от Национального объединения
В ДТП на Вентспилсском шоссе в Тукумском крае, где погибли три человека, среди жертв оказался бывший депутат думы Саласпилсского края от Национального объединения Эрнест Моисейс.
Трагическая авария с тремя погибшими в Тукумском крае в воскресенье произошла после того, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Госполиции.
В полиции уточнили, что в ДТП на Вентспилсском шоссе были вовлечены пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo. После этого произошло столкновение еще с тремя автомобилями. По факту происшествия начат уголовный процесс.
Как стало известно программе Латвийского телевидения «Panorāma», один из погибших — бывший депутат думы Саласпилсского края Эрнест Моисейс (Национальное объединение).
По информации, имеющейся у программы, авария произошла на участке, где дорога хорошо просматривается и является ровной. В свою очередь, предприятие Latvijas valsts ceļi подтвердило программе, что дорога была неоднократно очищена.