Новые подробности аварии в Тукумском крае: среди жертв - бывший депутат от Национального объединения

фото: sadursme.lv
Кадр с места ДТП.
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В ДТП на Вентспилсском шоссе в Тукумском крае, где погибли три человека, среди жертв оказался бывший депутат думы Саласпилсского края от Национального объединения Эрнест Моисейс.

Трагическая авария с тремя погибшими в Тукумском крае в воскресенье произошла после того, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Госполиции.

В полиции уточнили, что в ДТП на Вентспилсском шоссе были вовлечены пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo. После этого произошло столкновение еще с тремя автомобилями. По факту происшествия начат уголовный процесс.

Как стало известно программе Латвийского телевидения «Panorāma», один из погибших — бывший депутат думы Саласпилсского края Эрнест Моисейс (Национальное объединение).

По информации, имеющейся у программы, авария произошла на участке, где дорога хорошо просматривается и является ровной. В свою очередь, предприятие Latvijas valsts ceļi подтвердило программе, что дорога была неоднократно очищена.

