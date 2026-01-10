В Латвии официально расставили точки над i: можно ли снимать должностных лиц и выкладывать фото в соцсетях?
Все чаще споры в учреждениях заканчиваются тем, что кто-то достает телефон и начинает снимать. Теперь у этой ситуации появились четкие ориентиры: что в таких случаях допустимо, где начинаются ограничения и когда запись может иметь последствия для обеих сторон.
Государственная инспекция данных совместно с Бюро омбудсмена разработали рекомендации «Обработка данных должностных лиц в аудиовизуальной форме и публикация этих материалов». В рекомендациях указано, что съемка должностного лица для личных целей допустима, однако о намерении снимать рекомендуется сообщить заранее, и такие материалы не предназначены для размещения в интернете.
В случаях, когда цель съемки — информирование общества или фиксация возможного нарушения, такая обработка данных должна иметь «правовое основание». Кроме того, должностное лицо необходимо проинформировать о съемке и ее цели, если это объективно не мешает достижению цели.
В рекомендациях подчеркивается, что должностные лица, как и любой другой человек, имеют право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.
Ранее Бюро омбудсмена разъясняло, что за публикацию подобных материалов в интернете может быть назначен административный штраф, а в отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. В то же время материал допускается публиковать, если зафиксировано очевидное нарушение со стороны должностного лица и обществу важно об этом знать.
В Бюро омбудсмена отмечают, что снимать, фотографировать и публиковать материалы только потому, что человек является должностным лицом, — недостаточное основание. Такие действия являются существенным вмешательством в частную жизнь и допустимы лишь тогда, когда должностное лицо очевидно нарушает закон и общественности необходимо об этом знать. В большинстве случаев рекомендуется сообщать о нарушении непосредственному руководителю должностного лица, а не размещать запись в интернете. Там же поясняют, что люди нередко снимают, стремясь защитить свои права, и это понятно, однако важно, чтобы такие действия не причиняли ненужного вреда ни одной из сторон.
Необходимость в рекомендациях возросла из-за участившихся случаев, когда должностных лиц снимают без объективной причины. В Бюро омбудсмена отмечают: часть жителей делает это, субъективно считая, что защищает общественные интересы, другие — чтобы спровоцировать спор или привлечь внимание в социальных сетях.
Рекомендации относятся не только к государственным и муниципальным должностным лицам, но и к работникам других учреждений, которые ежедневно работают с клиентами и могут оказаться в ситуациях, когда их действия снимают на видео.