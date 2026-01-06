Клиентов Swedbank в регионах скоро ждут хорошие новости
Swedbank расширяет очное присутствие в регионах: в январе и феврале банк откроет новые пункты обслуживания в девяти городах Латвии, предлагая консультации по ключевым банковским услугам и поддержку в использовании интернет‑банка.
Swedbank в январе откроет новые пункты очного обслуживания клиентов в Бауске, Мадоне, Талси и Кулдиге, которые будут работать два раза в неделю, а с февраля обеспечит очные консультации также в Алуксне, Краславе, Лимбажи, Прейли и Валке.
Пункты очного обслуживания будут доступны с четверга, 8 января, в Мадоне на площади Саиета по четвергам и пятницам с 9:00 до 17:00; с 13 января в Бауске на улице Слимницас по вторникам и средам с 9:00 до 17:00; с 15 января в Талси на улице Кареивью по средам и четвергам с 8:00 до 16:00; и с 16 января в Кулдиге на площади Пилсетас по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00. Во всех местах в указанные дни с 12:00 до 13:00 будет обеденный перерыв.
В пунктах очного обслуживания будут доступны консультации по банковским услугам, в том числе по кредитованию, инвестициям, накоплениям, страхованию, а также повышение финансовой грамотности, включая помощь в использовании интернет-банка, обслуживание счетов, например открытие счета, если ранее у клиента не было счета в Swedbank и это невозможно сделать дистанционно, получение кодового калькулятора, консультации по обновлению Smart-ID и заказ платежных карт с обучением клиента самостоятельному выполнению этих действий.
Услуги, которые не будут доступны очно: создание Smart-ID вместо клиента, выдача платежных карт на месте, открытие нового счета клиентам, у которых ранее уже был счет в Swedbank, операции с наличными, выполнение платежей и регистрация банковских доверенностей.
Места очных встреч в Алуксне, Краславе, Лимбажи, Прейли и Валке будут доступны только по предварительному запросу и в них будут обеспечены лишь консультации по услугам и поддержка в использовании интернет-банка.
Руководитель управления клиентского сервиса Swedbank Вадим Фролов отмечает, что опыт пилотного проекта в Мадоне показывает: в день на консультации в среднем приходят 10–13 клиентов, и большую часть вопросов — около 75% — можно решить дистанционно, не приходя лично. Чаще всего клиентов интересуют инструменты аутентификации, счета и платежные карты. С открытием новых пунктов встреч станет возможным более глубоко изучить, какие вопросы и потребности актуальны именно для жителей регионов.
Уже сообщалось, что Банк Латвии в 2024 году разработал и утвердил правила предоставления финансовых услуг очно, которые обеспечат более широкое присутствие банков в регионах Латвии.