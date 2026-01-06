Клиентов Swedbank в регионах скоро ждут хорошие новости

Пункты очного обслуживания будут доступны с четверга, 8 января, в Мадоне на площади Саиета по четвергам и пятницам с 9:00 до 17:00; с 13 января в Бауске на улице Слимницас по вторникам и средам с 9:00 до 17:00; с 15 января в Талси на улице Кареивью по средам и четвергам с 8:00 до 16:00; и с 16 января в Кулдиге на площади Пилсетас по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00. Во всех местах в указанные дни с 12:00 до 13:00 будет обеденный перерыв.