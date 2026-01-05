В Латвии разразился скандал вокруг вакансии "TikTok-специалиста" в детском саду
Частный детский сад в Латвии решил выйти в TikTok и столкнулся с жесткими правовыми рамками: съемка детей, дроны и соцсети допустимы только при строгом соблюдении закона и приоритете прав ребенка.
Частному детскому саду не запрещено подавать вакансию «TikTok-специалист», однако деятельность, предусмотренная в рамках такой должности, должна строго оцениваться с точки зрения действующего законодательства и соблюдения прав ребенка на неприкосновенность частной жизни. Об этом говорится в разъяснении Центра защиты прав детей, опубликованном в Facebook.
Поводом для разъяснений стал вопрос одного из пользователей социальной сети, который поинтересовался, как частный детский сад может публиковать вакансию «TikTok-специалист». Пользователь не уточнил, какая именно организация и когда разместила объявление, но отметил, что в описании вакансии указано: детский сад ищет специалиста для ведения TikTok и других социальных сетей. Кроме того, от кандидата якобы требуется умение снимать не только на телефон, но и с помощью дрона. Пользователь также задался вопросом, кто контролирует публикуемый в таких аккаунтах контент.
В ответ Центр защиты прав детей напомнил, что любое необоснованное или несоразмерное вмешательство в частную жизнь ребенка считается нарушением его права на неприкосновенность частной жизни.
В BAC пояснили, что изображение лица ребенка, видеозапись или любой другой визуальный материал, по которому ребенок может быть идентифицирован, относится к персональным данным. Получение, обработка и распространение таких данных недопустимы без предварительного письменного согласия законного представителя ребенка.
Центр также указал, что публикация персональных данных в социальных сетях в соответствии с Общим регламентом по защите данных считается обработкой данных. В таких случаях образовательное учреждение выступает в роли оператора персональных данных и несет юридическую ответственность за законность обработки, ее объем и соответствие публикуемого контента требованиям нормативных актов.
При этом образовательное учреждение имеет право создавать и публиковать информационные или рекламные материалы, если в них не изображены дети или другие лица, либо если личности людей невозможно идентифицировать — например, если не видны лица, имена, крупные планы или иные идентифицирующие элементы.
Если же планируется создание и публикация материалов с участием детей, до получения и обработки персональных данных родители или иные законные представители ребенка должны получить ясную, понятную и конкретную информацию о целях и объеме обработки данных, а также о платформах, где планируется публикация. После этого необходимо получить их письменное согласие, которое может быть отозвано в любой момент.
В случае если обработка или публикация персональных данных была осуществлена без согласия законного представителя ребенка, пострадавшие могут обратиться в Государственную инспекцию по защите данных для оценки конкретной ситуации.