В Латвии разразился скандал вокруг вакансии "TikTok-специалиста" в детском саду

Поводом для разъяснений стал вопрос одного из пользователей социальной сети, который поинтересовался, как частный детский сад может публиковать вакансию «TikTok-специалист». Пользователь не уточнил, какая именно организация и когда разместила объявление, но отметил, что в описании вакансии указано: детский сад ищет специалиста для ведения TikTok и других социальных сетей. Кроме того, от кандидата якобы требуется умение снимать не только на телефон, но и с помощью дрона. Пользователь также задался вопросом, кто контролирует публикуемый в таких аккаунтах контент.