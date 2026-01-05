В Латвии заметили неприятную тенденцию относительно употребления антибиотиков

В среднем по ЕС в 2024 году на каждые 1 000 жителей приходилось 20,3 суточной дозы антибиотиков. Это на 2 процента выше базового уровня 2019 года, зафиксированного до пандемии, и существенно выше целевого показателя ЕС в 15,9 суточной дозы к 2030 году.