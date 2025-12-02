ЕС согласует правила равного для всех стран доступа к важнейшим лекарствам
В Брюсселе министры здравоохранения ЕС согласовали новые правила, направленные на обеспечение равного доступа к важнейшим лекарствам для всех жителей, а страны Балтии подписали декларацию о совместных закупках медикаментов.
В Брюсселе на встрече министров здравоохранения Европейского союза во вторник были согласованы новые правила, цель которых — обеспечить доступ к важнейшим лекарственным препаратам для всех жителей, независимо от размера страны. К важнейшим лекарствам относятся, например, определенные антибиотики, препараты для лечения хронических заболеваний, такие как инсулин, а также лекарства от эпилепсии, рака, для снижения кровяного давления и антидоты — в общей сложности около 280 различных действующих веществ.
Во время пандемии Covid-19 Европа столкнулась с нехваткой антибиотиков, особенно в лекарственных формах для детей, поскольку одновременно было очень много пациентов с осложнениями. Фармацевтические компании, как правило, в первую очередь удовлетворяют потребности крупных стран с большим числом клиентов. Таким образом, пандемия показала Европе, насколько велика ее зависимость от зарубежных производителей лекарств. Новое европейское постановление о важнейших лекарственных препаратах поможет в будущем малым странам, таким как республики Балтии, получать лекарства на более равных с крупными государствами условиях.
Одна из целей соглашения — укрепить производство лекарств в Европе, чтобы уменьшить зависимость от импорта. Эта возможность особенно важна во время кризисов. Производства, получившие поддержку от Европы, должны обеспечивать поставки лекарств в страны-члены ЕС на равных условиях и учитывать потребности малых государств. Далее проект постановления о важнейших лекарственных препаратах обсудит Европейский парламент.
Помимо общеевропейских соглашений, Эстония, Латвия, Литва и Дания подписали сегодня декларацию о сотрудничестве с целью начать совместные закупки лекарств. Дания является одним из самых опытных в Европе организаторов централизованных закупок медикаментов, и вместе малые страны смогут заказывать более крупные партии, что сделает их более привлекательными партнерами для производителей и, как ожидается, поможет добиться как более выгодных цен, так и более надежных условий поставок.