ЕС согласует правила равного для всех стран доступа к важнейшим лекарствам

Во время пандемии Covid-19 Европа столкнулась с нехваткой антибиотиков, особенно в лекарственных формах для детей, поскольку одновременно было очень много пациентов с осложнениями. Фармацевтические компании, как правило, в первую очередь удовлетворяют потребности крупных стран с большим числом клиентов. Таким образом, пандемия показала Европе, насколько велика ее зависимость от зарубежных производителей лекарств. Новое европейское постановление о важнейших лекарственных препаратах поможет в будущем малым странам, таким как республики Балтии, получать лекарства на более равных с крупными государствами условиях.