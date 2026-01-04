Семейная трагедия в Италии - после рождественского ужина умерли мать и 15-летняя дочь
В Италии после рождественского ужина скончались мать и 15‑летняя дочь, а отец находится в больнице; следователи рассматривают версию отравления морепродуктами. Семья дважды обращалась за медпомощью, но была отправлена домой.
Семья заболела после рождественского ужина в городе Кампобассо в центральном регионе Италии Молизе. По словам представительницы местной полиции, 15-летняя дочь Сара умерла от симптомов в субботу вечером, а мать Антонелла — на следующее утро. Отец семьи, бывший мэр города Джанни Ди Вита, продолжает лечение в больнице в Кампобассо. Лишь старшая, 18-летняя дочь не испытывает никаких симптомов.
В настоящее время следователи выясняют, могло ли это быть пищевым отравлением, возможно, после обильного рождественского ужина, в который входили мидии и другие морепродукты. Для установления точной причины смерти необходима аутопсия. «Это трагедия, которая лишает нас дара речи», — сказал мэр города, где проживала семья. Сообщается, что представители властей посетили дом семьи и изъяли все продукты питания, которые там находились.
Семью отправили домой
Согласно сообщениям, до трагического исхода семья дважды обращалась за помощью в отделение неотложной помощи больницы. Однако всех троих отправили домой с диагнозом «пищевое отравление». По словам заведующего отделением интенсивной терапии больницы Кардарелли в Кампобассо, у членов семьи была диагностирована печеночная недостаточность, но затем «события стали развиваться одно за другим, и эта каскадная цепь событий с поразительной быстротой привела к развитию полиорганной недостаточности».
Старшая сестра чувствует себя хорошо, поскольку, предположительно, в тот день она не ела вместе с семьеи. По словам врача, до сих пор трудно точно определить, какое именно блюдо вызвало летальный исход. «Вчера мы лечили девушку, которая поступила в отделение неотложной помощи с такими распространенными симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе, — подытожил медик. - После ее смерти и внезапного и стремительного прогрессирования болезни мы попросили доставить в больницу и ее мать, так как сообщалось, что у матери такие же симптомы. Мы попытались немного предвосхитить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Ее муж в настоящее время госпитализирован у нас в отделении интенсивной терапии, и его состояние хорошее».
Когда мидии могут стать угрозои для здоровья
Мидии — продукт, который очень быстро портится. Они считаются свежими только до тех пор, пока живы. Если мидия источает рыбныи запах, не закрывается или повреждена, она может быть мертва и испорчена — в таком случае ее ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. В противном случае существует риск пищевого отравления бактериями. Поскольку мидии активно фильтруют воду и за день могут профильтровать до 40 литров воды, они очень чувствительны к токсинам. Те обычно образуются из определенных водорослеи и накапливаются в тканях моллюсков. Даже если моллюски правильно приготовлены, риск отравления все равно сохраняется. Термическая обработка токсины не устраняет. В зависимости от вида токсина отравление может проявляться по-разному и в отдельных случаях быть летальным.