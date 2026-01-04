Семейная трагедия в Италии - после рождественского ужина умерли мать и 15-летняя дочь

Старшая сестра чувствует себя хорошо, поскольку, предположительно, в тот день она не ела вместе с семьеи. По словам врача, до сих пор трудно точно определить, какое именно блюдо вызвало летальный исход. «Вчера мы лечили девушку, которая поступила в отделение неотложной помощи с такими распространенными симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе, — подытожил медик. - После ее смерти и внезапного и стремительного прогрессирования болезни мы попросили доставить в больницу и ее мать, так как сообщалось, что у матери такие же симптомы. Мы попытались немного предвосхитить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Ее муж в настоящее время госпитализирован у нас в отделении интенсивной терапии, и его состояние хорошее».